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Рубль резко сбросил "вес" под гнетом "медведей"


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль остается под гнетом «медведей».

За последние два дня отечественная валюта потеряла 9% стоимости и, вполне вероятно, это ещё не предел ее ослабления. Валютный сегмент столкнулся с массовым уходом от риска из-за переоценки рисков в отношении России. История с «Русалом» показательна: на его месте может оказаться любая из российских публичных компаний. Из-за этого интерес к активам РФ и рублю снижен. 

К середине дня доллар США стоил 62,78 руб. (+3,8%), дневной максимум находится на отметке 63,95 руб. Это пик за последние 15 месяцев. Евро торгуется по 77,50 руб. и поднимается на 4% при сессионном максимуме 78,77 руб. Последний раз подобные котировки видели на рынке ровно два года назад. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 11 апреля, составляют 62,36 руб. за американскую валюту и 76,85 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 379 и 497 копеек соответственно. Банк России давно не передвигал курсы столь значительным образом. 

Внешний фон при этом остается позитивным. Нефть сегодня рвется вверх и штурмует локальные пики. Баррель Brent торгуется по $70,09 (+2,1%) – черное золото обновило планку в $70 за бочку впервые за две недели. Покупатели в нефти могут пройти к мартовскому пику на отметке $70,57 за баррель, но потенциал дальнейшего подъема ограничен. Основным катализатором для разгона нефтяных цен является пауза в торговой войне между Китаем и США, а также «виновные» в химических атаках в Сирии Россия и ряд других стран, которых в причастности к этому обвиняют Соединенные Штаты. 

Больше всего сейчас рынок интересует один вопрос: как далеко могут забраться доллар и евро? День для пары доллар/рубль завершится, скорее всего, в пределах 62,50-64,30 руб., а для евро/рубль – в границах 77-79,00 руб. Техническая картина торгов долларом демонстрирует потенциал движения к отметке 66,50 руб., если сессия закроется в области 64,00 руб.

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