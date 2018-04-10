Российский рынок вернул часть потерь, но риски снижения еще присутствуют

Во вторник российский рынок восстанавливал свои позиции. Рост частично обеспечивался ослаблением рубля, что улучшает позиции экспортёров: «Газпром» (+3,5%), «ЛУКОЙЛ» (+5,9%), ГМК «Норникель» (+5,2%), «Роснефть» (+2,3%), «Северсталь» (+5,5%), «НЛМК» (+5,7%). Незначительно восстанавливали свои позиции лидеры вчерашнего падения: «РУСАЛ» (+0,44%), «Полюс» (+1,12%). Некоторые бумаги лишь догоняли рынок. Так, в акциях «Мегафон» (-6,6%) активно работали «медведи», которые также обнаружили наличие собственников из списка американского Минфина. Акции Сбербанка проваливались до 197 рублей на фоне заявлений руководства о возможном ущербе в связи с новыми американскими мерами. Кроме того, могут существовать опасения, что банк имеет слишком глубокие связи с попавшими под ограничения компаниями. Это может стать основанием для штрафных санкций со стороны Минфина США. В целом пока ещё рано говорить об устойчивом восстановлении рынка, поскольку впереди ответные меры Москвы, а также вероятный новый раунд американских мер.

Рубль слабел почти до 63,95 за доллар, но смог частично ликвидировать свои потери. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4380 рублей, что является весьма высокой ценой. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,29%, недельная до 7,33%, а месячная до 7,35%. В целом о ситуации на валютном рынке сказано достаточно. Поэтому лучше вспомнить о том, что может стать поводом для коррекции или дальнейшего ослабления. В среду Минфин протестирует рынок очередными размещениями ОФЗ. Доходности, скорее всего, будут выше предыдущих размещений, но это также может стимулировать повышенный спрос. Риски ослабления всё ещё сохраняются, так как от РФ ждут ответных мер на американские ограничения, а затем и США могут продолжить конфронтацию, задев интересы более широкого круга экономических субъектов. Поэтому повышенная бдительность не помешает. В случае многодневного активного ослабления рубля от ЦБ РФ могут понадобиться решительные действия. Хотя уже сегодня можно говорить о том, что вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях упала почти до нуля, так как регулятор чаще воздерживался от каких-то решений, если на рынке присутствовала нестабильность. К 15:55 (мск) USD/RUB – 67,775 (+3,49%),EUR/RUB – 77,49 (+3,73%).

На внешних рынках присутствует оптимизм, связанный со смягчением риторики торговой войны. Ещё в утренние часы поступили новости о том, что президент Китая Си Цзиньпин обещал либерализацию в области доступности рынка финансовых услуг в КНР, а также изменения ограничений в промышленном секторе. Он также обещал снизить тарифы для американских производителей автомобилей. Бумаги Bayer AG подрастали в первой половине дня более чем на 5% на одобрении американских властей покупки Monsanto за $62,5 млрд. В целом позитивную реакцию на ослабление рисков торговой войны показали почти все секторы, включая автомобилестроение и добычу сырья. К 15:55 (мск) DAX – 12372,8 п. (+0,91%), CAC 40 – 5288,6 п. (+0,48%), FTSE 100 – 7238,64 п. (+0,61%).

На радостях смягчения риторики между США и Китаем нефть преодолевала отметку в $70 за баррель Brent. Если страны смогут избежать торговой войны, то глобальная торговля не пострадает, что позитивно для рынка сырьевых товаров. В то же время вечером поступит отчёт API, который может показать рост запасов нефти в США. Однако на рынке готовы поднять тему стремления США ограничить нефтяной экспорт из ряда стран, включая Иран, Венесуэлу и Россию. Кроме того, в прессе мелькают новости о передвижении американских боевых кораблей в Средиземном море для подготовки к удару по Сирии. В любом случае, у нефти появляются поводы для возможного штурма недавних максимумов. К 15:55 (мск) Brent – $69,83 (+1,72%), WTI – $64,44 (+1,61%), золото – $1340,3 (+0,01%), медь – $6881,75 (+1,45%), никель – $13705 (+2,01%), палладий – $939,9 (+0,79%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 89,39 п. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,35% до 0,55% против валюты США. К 15:55 (мск) EUR/USD – $1,234 (+0,18%), GBP/USD – $1,416 (+0,23%), USD/JPY – 107,13 (+0,32%).

В США вышла статистика по ценам производителей. За март Core PPI вырос на 0,3% при ожиданиях роста на 0,2%. В годовом выражении Core PPI повысился на 2,7% при ожиданиях 2,6%. Общий PPI повысился за месяц на 0,3% при ожиданиях 0,1% роста, а годовой прирост составил 3,0% при ожиданиях 2,9%. Однако, как мы наблюдаем, доллар больше склонялся к ослаблению, хотя статистика намекает на разогрев инфляции. Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 1,15% на снижении рисков глобальной торговой войны. Российский рынок должен сохранить плюс на закрытии, если, конечно, политика не преподнесёт очередные сюрпризы. В целом календарь таких событий может быть достаточно плотным и рискованным, так как кроме торговой войны США и РФ на повестке дня также остаётся сирийская проблема, в рамках которых Вашингтон с союзниками не желают слышать каких-либо доводов.