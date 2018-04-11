Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта - до 2,79%.

Обещания товарища Си, данные под давлением США, о доступе к банковскому сектору Поднебесной и снижение пошлин на ввоз автомобилей в страну вкупе с похвалой Трампа в очередной раз убаюкали инвесторов, которым изрядно надоели словесные перепалки мировых лидеров, мешающие сместить фокус внимания рынков на грядущий сезон отчетов американских компаний, который по оценкам западных экспертов сулит хорошие результаты. Однако на мой взгляд точку в торговых спорах между Вашингтоном и Пекином ставить еще рано.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 3,57%, закрывшись на отметке $71 на фоне позитивной динамики на мировых биржах и повышения таргета цены Brent в 2018 году до 63,36 доллара за баррель от Минэнерго США.

В свою очередь эксперты Goldman Sachs ждут повышения добычи сланцевой нефти в США, но при этом склонны считать, что данный факт не окажет сдерживающего влияния на рост нефтяных котировок.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $70 и $69,40, сопротивления расположены на $71,30 и $73,40.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2173,76 п., прибавив 3,9%, сформировав сигнал на покупку. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2150 п., закрепление под которой создаст угрозу новой волны снижения. Основное сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов, его проход может способствовать усилению покупок по широкому рынку.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 108000 п. и основной 105000 п. Сопротивление расположено на уровне 110000 пунктов, при закреплении над которым появятся шансы на начало роста.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,23, снизившись на 3,8% по отношению к доллару США на фоне усилившихся продаж на долговом рынке. Ожидания введения нового пакета санкций и спекуляции на тему военного столкновения США и России в Сирии заставляют нервничать инвесторов.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 63,50 и 64, при закреплении над последней на волне панических настроений российская валюта может достаточно быстро потерять еще порядка трех рублей. Поддержки на данном этапе расположены на 62,10 и 61.