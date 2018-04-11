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Рынок нефти перегрет, но "быкам" это не мешает


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
К началу второй декады апреля нефтяной рынок успел обновить максимумы с декабря 2014 года.

Баррель Brent достиг пика на уровне $71,34 и незначительно скорректировался. Сегодня утром североморская смесь торгуется по $70,75 и сохраняет настрой на продолжение подъема. 

Данные от Американского института нефти оказались неожиданными для инвесторов. Запасы черного золота за неделю к 6 апреля выросли на 1,76 млн баррелей при том, что средний прогноз рынка предполагал снижение на 1,25-1,50 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,01 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 3,85 млн баррелей. 

В других условиях цены снизились бы, но у нефтяного сектора достаточно положительных катализаторов, чтобы позволить себе не обращать внимания на этот отчет. Совпало сразу несколько драйверов, которые вылились в итоге в мощный стимул для покупок нефти. С одной стороны, пауза в торговых войнах между Китаем и США. Все хорошо понимают, что это только кофе-брейк, и после перерыва стороны вернутся к взаимному ужесточению торговых условий - пути назад уже нет. С другой - сирийский фактор и опасения инвесторов относительно осложнения геополитического фона способствуют разгулу спекулянтов в нефти. Третий катализатор заключается в данных EIA, которые предполагают более сдержанный, чем ожидалось ранее, рост добычи нефти в США в текущем году. 

К сегодняшнему торговому дню все три фактора работают исправно, поэтому нельзя исключать новых попыток подорожания нефти. Техническая картина позволяет рассчитывать на атаку в сторону $72,50 за баррель, и если сегодняшняя статистика по запасам от Минэнерго США выйдет нейтральной, рынок сможет продолжить восхождение. При это стоит помнить, что за два дня стоимость барреля Brent увеличилась почти на 6% - рынок перегрет, и каждый новый шаг вверх будет даваться инвесторам сложнее предыдущего.

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