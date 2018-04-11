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Волатильность по российским фондовым индексам может оставаться повышенной


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

Во вторник наблюдался отскок рублевых котировок высоколиквидных бумаг, но индекс РТС, рассчитываемый по ценам в долларах, немного понизился – на валютном рынке в течение дня продолжалось заметное ослабление рубля под влиянием усиления геополитических рисков и возможности применения санкций США к российскому госдолгу, которая предусмотрена проектом закона, вынесенным на рассмотрение конгресса.  В секторе голубых фишек наиболее заметное повышение было отмечено по бумагам компаний, ориентированных на экспорт (для них ослабление рубля может оказаться благоприятным фактором) и не подпадающих под прямое влияние санкций. Так, заметно подорожали Мечел (MTLR, +8.3%), Лукойл (LKOH, +7.7%), Северсталь (CHMF, +7.5%), Татнефть (TATN, +7.4%). 

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябинского цинка (CHZN) подорожали на 11.3%, Таттелекома (TTLK) – на 8.8%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 7.9%.

Фондовые индексы США повысились на 1.8% - 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Возвращение фьючерсов на нефть Brent в область выше $70 за баррель дает основания для продолжения наметившегося «отскока» по отдельным бумагам нефтегазового сектора, но, по нашим оценкам, геополитические риски и возможность расширения санкций со стороны США остаются сильным фактором негативного влияния на спрос на российские бумаги – о возобновлении устойчивого роста говорить преждевременно, волатильность по российским фондовым индексам может оставаться повышенной.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за сворачивания операций “carry trade”, которые теряют свою привлекательность из-за возросших рисков, связанных с санкциями, и повышения волатильности валютного курса.

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