Во вторник наблюдался отскок рублевых котировок высоколиквидных бумаг, но индекс РТС, рассчитываемый по ценам в долларах, немного понизился – на валютном рынке в течение дня продолжалось заметное ослабление рубля под влиянием усиления геополитических рисков и возможности применения санкций США к российскому госдолгу, которая предусмотрена проектом закона, вынесенным на рассмотрение конгресса. В секторе голубых фишек наиболее заметное повышение было отмечено по бумагам компаний, ориентированных на экспорт (для них ослабление рубля может оказаться благоприятным фактором) и не подпадающих под прямое влияние санкций. Так, заметно подорожали Мечел (MTLR, +8.3%), Лукойл (LKOH, +7.7%), Северсталь (CHMF, +7.5%), Татнефть (TATN, +7.4%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябинского цинка (CHZN) подорожали на 11.3%, Таттелекома (TTLK) – на 8.8%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 7.9%.

Фондовые индексы США повысились на 1.8% - 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Возвращение фьючерсов на нефть Brent в область выше $70 за баррель дает основания для продолжения наметившегося «отскока» по отдельным бумагам нефтегазового сектора, но, по нашим оценкам, геополитические риски и возможность расширения санкций со стороны США остаются сильным фактором негативного влияния на спрос на российские бумаги – о возобновлении устойчивого роста говорить преждевременно, волатильность по российским фондовым индексам может оставаться повышенной.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за сворачивания операций “carry trade”, которые теряют свою привлекательность из-за возросших рисков, связанных с санкциями, и повышения волатильности валютного курса.