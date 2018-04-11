На рынке РФ сохраняется негативный фон, подкрепляемый снижением цен на нефть

Во вторник российские участники торгов активно корректировали провал понедельника, скупая сильно подешевевшие бумаги. Этому также способствовало и ослабление рубля. Поэтому впереди всего рынка оказались экспортёры, для которых слабый рубль означает улучшение финансовых показателей: «Газпром» (+5,03%), «ЛУКОЙЛ» (+7,73%), ГМК «Норникель» (+6,98%), «Роснефть» (+3,17%), «Северсталь» (+7,54%), «НОВАТЭК» (+5,15%), «НЛМК» (+5,96%). Даже бумаги «РУСАЛа» и «Полюса» прибавили 1,06% и 2,5% соответственно. Государство обещало поддержку попавшим в затруднительное положение компаниям. Кстати, «Газпром» ещё накануне получил позитив в виде заявления канцлера ФРГ А. Меркель о приверженности реализации проекта «Северный поток-2». Бумаги Сбербанка (+0,85%) падали до отметки 197,0 рублей на опасениях, что в Конгрессе США рассматривают возможные новые ограничения против РФ, которые предусматривают запрет для американских граждан и организаций на операции с государственными облигациями РФ и бондами российских банков. Впрочем, если вспоминать зимние заявления, то против этой идеи выступает американский Минфин, поскольку подобный шаг может нанести ущерб уже американским банкам. Аутсайдером дня были бумаги «Мегафона», которые подешевели на 4,57%. В структуре акционеров также присутствуют лица, занесённые в американские списки, да и все ещё помнят, что компания намерена отказаться от дивидендов за 2018 год. Бумаги «М.Видео» (-2,65%) оказались под давлением на опасениях спада покупательской активности из-за ослабления рубля. Бумаги «НМТП» (-0,92%) оказались под давлением на новостях о новых претензиях ФАС в связи с неконкурентными тарифами за портовое обслуживание.

В целом рынок совершил весьма впечатляющий «возврат», хотя и не смог полностью восстановить свои потери. Однако обращают на себя внимание такие бумаги, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», которые не только восстановили потери понедельника, но даже преуспели в росте в связи с надеждами, что европейские страны могут оказать давление на США, дабы исключить их из кандидатов на попадание в будущие списки.

Рубль на торгах во вторник вновь существенно ослаб. Пара USD/RUB достигала отметки 63,95, а EUR/RUB доходила до уровня 78,77. И всё это на фоне роста котировок нефти. К вечеру стоимость барреля достигла 4465 рублей. Стоит также напомнить, что сальдо торгового баланса и счёта текущих операций остаётся положительным. Иными словами, макроэкономические показатели рубля говорят о его мощной недооценённости. Однако Минфин, словно специально, опечалил рынок тем, что заявил о сохранении плана валютных покупок, поскольку в ведомстве не считают текущий курс каким-то катастрофичным. В ЦБ РФ также не собираются применять более сильные инструменты для контроля над рыночной ситуацией. И совсем уж удручающим прозвучали новости о том, что Минфин отменил аукционы ОФЗ, запланированные на 11 апреля в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. На наш взгляд, достаточно было снизить объёмы аукционов, поскольку это позволило бы оценить реальную рыночную обстановку. В ведомстве решили иначе, поэтому курс рубля не смог продолжить вечерний откат. К вечеру вторника доллар укреплялся на 3,89% до 63,022, а европейская валюта росла на 4,22% до 77,85.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Азиатские индексы пытаются расти, а вот в нефти наблюдаются продажи. Ситуация вокруг Сирии пока не получила какой-то разрядки, хотя отказ Лондона от немедленного участия без доказательств – это позитивный сигнал для РФ. В среду на рынке будет преобладать осторожность при чувствительности к внешним новостям. Если сирийский кризис начнёт указывать на возможность более позитивного развития, то это также повлияет на восприятие проблемы обсуждения новых ограничительных мер для РФ в американском Конгрессе.