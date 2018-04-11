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Иностранцы пробуют выкупать падение российского рынка


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Ожидаем позитивного открытия торгов на российском рынке в силу требования Великобритании предоставить больше фактов от США по применению химоружия в Сирии правительственными войсками.

Поэтому вероятность эскалации военного конфликта между странами НАТО и РФ снизилась, но не исключено, что на короткий период.

Используя этот факт и существенное снижение качественных российских акций, во вторник прошли спекулятивные покупки сразу на открытии торгов. Акции металлургического сектора пользовались особым спросом в силу качественного финансового профиля компаний. По нашим расчетам, дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ показала положительный результат: приток ликвидности по итогам торгов вторника составил около $43 млн.

Поэтому в среду мы ожидаем продолжения подъема российского рынка. На этом фоне рубль попытается укрепиться к доллару. Плюс цены на нефть держатся на высоком уровне в $70,6 за баррель, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США на 1,76 млн барр, согласно прогнозу API.

Однако в пользу доллара будет играть ожидание увеличение инфляции в США и публикация мартовского протокола заседания FOMC, который расскажет о позиции членов комитета относительно роста процентной ставки.

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