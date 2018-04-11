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Спрос со стороны локальных участников замедлит дальнейшее падение котировок ОФЗ


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 
Во вторник ОФЗ продолжили дешеветь, следуя за рублем.

Снижение котировок госбумаг было даже более значительным, чем в понедельник. За два дня доходность ОФЗ срочностью 3 – 15 лет выросла на 50 – 60 б.п., короткие бумаги выросли в доходности на 70 б.п.

Минфин РФ сообщил об отмене аукциона по размещению ОФЗ в среду 11 апреля из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. План на 2 квартал 2018 г. предполагает размещение ОФЗ на 450 млрд руб., что составляет ½ от чистых размещений запланированных на 2018 г. Вероятно в новых условиях Минфин скорректирует план размещений на второй квартал, чтобы снизить давление нового долга на рынок. В 2017 г. нерезиденты приобрели ОФЗ на 0,7 трлн руб., абсорбировав 61% прироста ОФЗ в обращении. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1.02.2018 г. составляла 34% или 2,3 трлн руб.

Отток нерезидентов с российского рынка могли бы компенсировать банки. Структурный профицит ликвидности банковского сектора на 10 апреля составил 4,0 трлн руб. Пока ЦБ предлагал высокие ставки на депозитных аукционах (на уровне 7,20% – 7,22% на срок 1 день – 1 неделя) спрос со стороны банков на ОФЗ оставался слабым. Переход ОФЗ в диапазон доходности 7,00% – 7,60% повышает привлекательность размещения свободной ликвидности банков в госбумагах. Поэтому ожидаем, что спрос со стороны локальных участников замедлит дальнейшее падение котировок ОФЗ.

Негативный новостной фон продолжит оказывать давление на локальный долговой рынок в ближайшие дни.

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