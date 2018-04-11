Рубль по-прежнему под давлением

Однако значительной поддержки рублю это не оказало. Вчера активность на российском валютном рынке была очень высокой. Оборот торгов в паре доллар/рубль на Московской бирже обновил установленный днем ранее рекорд, достигнув 13,5 млрд руб. Основное движение на рынке пришлось на первую половину дня. И локальные, и зарубежные инвесторы с самого утра покупали USDRUB. На наш взгляд, большая часть этих покупок связана с хеджированием игроками своих позиций; кроме того, локальные банки могут покупать доллар для управления своими открытыми валютными позициями. В то же время экспортеры продавали не очень активно, в связи с чем курс USDRUB быстро оказался в районе 64,0, после чего стали появляться заявки на продажу. К полудню волатильность снизилась, и рубль отыграл часть снижения, вернувшись в диапазон 62,5–63,5, в котором и провел остаток дня. По итогам торгов рубль ослаб на 4%, до 63,0.

В целом фон для валют развивающихся рынков был вчера достаточно благоприятным, что, впрочем, мало помогло рублю. Надежды на то, что торговый спор между США и Китаем в конце концов будет разрешен без дальнейшей эскалации протекционистских мер с обеих сторон, подтолкнули вверх котировки акций и цены на нефть. Сорт Brent прибавил больше 3,0%, чуть-чуть недотянув до 71 долл./барр. Сегодня Минэнерго США опубликует недельные данные по товарным запасам нефти; участники рынка ожидают их снижения на 1,0 млн барр. Основные валюты развивающихся стран по итогам дня укрепились на 0,4–0,5%; единственным заметным исключением стала турецкая лира (−1,0%), оказавшаяся под давлением в преддверии публикации данных по счету текущих операций.

С фундаментальной точки зрения рубль сейчас выглядит недооцененным: согласно нашей модели, при текущем уровне цен на нефть курс USDRUB должен быть не выше 58. Однако в данный момент ситуация на российском валютном рынке прежде всего определяется уровнем аппетита к российскому риску, и если инвесторы продолжат активно хеджировать рублевый риск, давление на рубль может сохраниться.