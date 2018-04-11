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Власти РФ весьма сдержанно отреагировали на происходящие на внутреннем рынке распродажи активов


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Подорожавшая до $71/барр. (+3.7% к понедельнику) нефть марки Brent не сумела укрепить котировки рубля и локальных активов.

Наоборот, коррекционное давление в национальной валюте (USD/RUB 63.1, +4.0%) и в сегменте ОФЗ (доходности на среднем участке выросли до 40-45 бп, на дальнем участке – порядка 20 бп) продолжило нарастать в течение первой половины вторника. 

Волнение могло быть вызвано, в том числе, страхами ужесточения санкций против нового суверенного долга РФ, предложенными в качестве штрафной меры за недавние происшествия в Великобритании. Не будем вдаваться в подробности документа, отметим лишь его слабую аргументацию и второстепенные позиции инициатора законопроекта в нижней палате парламента США. Тем не менее, на волне громких заявлений по Сирии со стороны США и их союзников, подобного рода законопроект оказался весьма сильным триггером настроений.

Реакция российских властей на происходящие на внутреннем рынке распродажи активов осталась весьма сдержанной. В первую очередь, правительство выразило желание оказать поддержку попавшим под санкции компаниям в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Меры поддержки могут быть направлены на льготные условия кредитования и, возможно, перевод обслуживания в специализированные банки. Уже вчера «Ведомости» сообщили о том, что Русал готовится перейти на расчеты в евро и рассматривает текущие сложности с транзакциями как временные. 

Во-вторых, первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о готовности регулятора выступить с валютными интервенциями. Вопрос о необходимых условиях для подобного шага остается для нас и для рынка открытым. Мы сомневаемся, регулятор будет готов оперативно приступить к продаже иностранной валюты и попытается сместить акценты в пользу существующих инструментов валютного рефинансирования (валютное репо на 1 неделю, 28 дней). Полагаем, что в случае необходимости последовательность действий будет выглядеть следующим образом: валютное репо, затем ужесточение процентной политики, и в последнюю очередь – валютные интервенции.


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