ФАС может наложить штраф на "Роснефть" до 90 млрд руб: несущественно в масштабах компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение Роснефти, подозревая компанию в создании искусственного дефицита бензина Аи-92, пишут Ведомости. ФАС считает, что в период с 28 марта по 3 апреля Роснефть сократила продажи бензина Аи-92, одновременно увеличив его закупку у Сургутнефтегаза в ходе основной биржевой сессии. В результате цены за 1 т бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 1.5%.

Штраф может составить до RUB 90 млрд. По мнению ведомства, Роснефть нарушила антимонопольное законодательство и должна устранить последствия нарушения до 17 апреля, в противном случае, а также если предупреждение ФАС не будет оспорено в суде, компании придется заплатить штраф в размере от 1% до 15% выручки, полученной на соответствующем рынке. По расчетам экспертов, речь может идти о сумме от RUB 6 млрд до RUB 90 млрд.