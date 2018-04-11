Рубль под ударом санкций

Рубль за 2 торговых дня продемонстрировал падение на 8%. Участники рынка опасаются рисков дальнейшего расширения санкций.

Введенные 6 апреля новые санкции со стороны США в отношении ряда российских компаний и физических лиц вызвали острую реакцию на российском фондовом и валютном рынках. Меры, введенные американской стороной, являются самым существенным расширением режима санкций с 2014 года. С нашей точки зрения, наибольшую напряженность на рынках вызывает высокий уровень неопределенности относительно возможных следующих раундов санкций. Из 26 физических лиц, в отношении которых были введены санкции 6 апреля, 10 упоминались в кремлевском докладе, опубликованном в конце января и включающем в себя 114 российских чиновников и бизнесменов. Возможность дальнейшего удлинения списка компаний, находящихся под санкциями, формирует негативные ожидания у рынка о перспективах российской экономики, что и находит отражение в динамике валютного рынка.

Дополнительным источником неопределенности является так называемый эффект «токсичности» санкций. В соответствии с законом, принятым в США в августе, юридические лица из третьих стран, вступающие в «существенные сделки» с российскими компаниями, включенными в санкционный список, сами могут оказаться под санкциями США. Определение термина «существенная сделка» весьма размыто. Поэтому контрагенты санкционных компаний из третьих стран могут избрать осторожную стратегию поведения и воздержаться от любых операций с санкционными компаниями. Данный параметр санкционного режима создает риски для российских экспортных операций.

Российская валюта отреагировала на новый раунд санкций снижением на 7.6% в паре с долларом и на 8% в паре с евро с начала недели, хотя в момент публикации санкционных документов в пятницу реакция на рынке была минимальной. Премия за российский страновой риск, оцениваемая по 5-летним CDS подскочила до 155 пунктов с отметок ниже 110 в феврале. Рост страновой премии является устойчивым, и факторы для её возврата к значениям начала года сейчас фактически отсутствуют. Показатель CDS в значительной мере коррелирует с динамикой курса рубля. В этой связи сценарий с возвратом курса в коридор 57-58 рублей за доллар, сформировавшийся в начале текущего года, является маловероятным на горизонте текущего года.

В ближайшее время на российском валютном рынке сохранится повышенная волатильность. Российская валюта будет особенно чувствительно реагировать на любые новости, способные привести к новым виткам эскалации конфликта с Западом и, как следствие, к новым санкциям. Ключевой риск в настоящий момент связан с возможным распространением американских санкций на российский суверенный долг. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Конгресса США 5 апреля. При реализации сценария с введением подобных санкций рубль вновь окажется под существенным давлением. В условиях крайне высокой степени неопределенности, в том числе и по ответной реакции с российской стороны, риски для российской валюты все еще смещены в сторону ослабления. В случае стабилизации новостного фона и отсутствия новых витков эскалации конфликта на горизонте нескольких месяцев рубль в паре с долларом может вернуться в район отметки 60. Возврат к более крепким уровням затруднен в связи с устойчивым увеличением страновой премии за риск.

На фоне возросшей волатильности на валютном рынке Банк России накануне указал на возможность возврата к практике проведения аукционов валютного РЕПО в качестве одной из стабилизирующих мер. Напомним, что аукционы РЕПО фактически представляют собой сделку кредитования под залог ценных бумаг. На наш взгляд, в случае возникновения дефицита валютной ликвидности именно данный инструмент станет основным для поддержания стабильности на рынке. Представители ЦБ также не исключают возможности проведения прямых валютных интервенций на рынке. В конце 2014г. – начала 2015г. ЦБ прибегал к данному инструменту и при менее существенных движениях рубля в рамках одной торговой сессии, чем наблюдаемые сейчас, но на тот момент курс находился в стадии перехода к свободному плаванию. Поэтому ЦБ более чувствительно реагировал на изменения курса.

Экономические эффекты новых санкций пока существенно меньше, чем эффекты первого раунда санкций 2014 года. Совокупный долларовый долг компаний, включенных в список SDN 6 апреля, оценивается в менее чем 10 млрд. долл. при уровне золотовалютных резервов в 458 млрд. долл. Для сравнения в 2015 году в отсутствие доступа к мировым финансовым рынкам российские компании были вынуждены погасить 47.5 млрд. долл. внешнего долга при уровне золотовалютных резервов в 385 млрд. долл. Что касается внешнеторговых эффектов новых санкций, объемы экспорта попавших под санкции компаний составляют менее 10 млрд. долл. при совокупных объемах российского экспорта в 353 млрд. долл. в 2017 году. Другим позитивным отличием текущего давления на российский рубль от эпизода 2014 года является сохранение цен на нефть на достаточно комфортных уровнях. По крайней мере, давление на российскую валюту происходит не по двум каналам, как это было в 2014 году.

В качестве еще одного из негативных последствий текущего ослабления рубля необходимо отметить некоторое повышение инфляционных рисков. Если курс рубля сохранится в районе текущих уровней, то инфляция может ускориться до 4%-4.5% к концу года (наш предыдущий прогноз – 3.5% на конец года). Ослабление рубля может также привести к приостановке снижения инфляционных ожиданий населения. На этом фоне ЦБ, вероятно, возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив её на текущем уровне 7.25% на несколько месяцев для оценки эффектов событий на валютном рынке на инфляцию. Текущее ослабление рубля заметно нейтрализует другой проинфляционный эффект, связанный с резким ростом заработных плат в начале года, так как ослабление валюты негативно воздействует на покупательную способность населения.

Новый раунд санкций также способен привести к замедлению темпов экономического роста до уровней ниже 1.5% в 2018 году. Риски расширения санкций и связанная с этим неопределенность для перспектив российской экономики снижают потенциал инвестиционного роста. Потенциал экономического рост за счет активизации потребления также снижается в связи с угрозой давления динамики курса на покупательную способность населения.