FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль отдувается за всех


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Лавинообразное падение курса российской валюты, начавшееся в понедельник, не прекращается.

Рубль уже достиг минимумов конца ноября 2016 года в паре с долларом и обновляет 2-летние минимумы против евро. Нерезиденты продолжают сбрасывать «россиянина», попавшего под каток санкций и очередного обострения отношений Москвы с Западом в целом.

Тем временем на фондовом рынке РФ ситуация стабилизировалась. Подешевевшие бумаги снова пользуются спросом, продолжая отходить от панических распродаж, накрывших площадки в понедельник. Рубль же реагирует на все происходящее гораздо болезненнее, приняв основной удар на себя. Продавцами движут опасения по поводу дальнейшего ухудшения отношений России с Америкой, которая может ограничить инвестиции в российский госдолг.

Масштабы потрясения выглядят слишком большими, чтобы можно было говорить о скором восстановлении рубля. И текущая зловещая обстановка, нагнетаемая ситуацией вокруг Сирии, явно не способствует спаду напряжения.

В условиях создавшейся неопределенности спекулянты скорее продолжат игру на понижение, чем примутся покупать нашу валюту, хотя текущие уровни выглядят весьма привлекательно для открытия длинных позиций. Это произойдет только после того, как на рынке пройдут эмоции, и рубль свыкнется с новой реальностью, где шансов на потепление отношений с Западом становится все меньше.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ