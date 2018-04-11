FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

После бурного роста S&P500 может скорректироваться до 2645 пунктов


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Американские индексы всю сессию 10 апреля держались с солидным преимуществом по отношению к уровням открытия и завершили день в плюсе.

S&P500 вырос на 1,67%. Обеспокоенность инвесторов в связи с обострением экономических отношений между Соединенными Штатами и Китаем ослабла после того, как глава КНР Си Цзиньпин заявил о возможности снижения пошлин и ужесточения регулирования в области прав на интеллектуальную собственность США. В зеленой зоне были 10 из 11 основных секторов S&P 500. Энергетический сектор получил дополнительный импульс от скачка нефтяных цен. В красной зоне оказался сектор коммунальных услуг.

Доллар США незначительно снизился по отношению к основным мировым валютам. По отношению к евро доллар упал до $1,2355 от $1,2320.

Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Конгрессе США. Глава Facebook извинился за утечку личных данных и пообещал работать над исправлением ситуации. Рынки позитивно восприняли выступление Цукерберга. Акции Facebook прибавили в цене 4,5%, до $165,03. Такой активный рост говорит о переоцененности рисков возможного регулирования и веры инвесторов в способность соцсети справиться с трудностями. 

После впечатляющего роста во вторник фондовые индексы США могут немного скорректироваться вниз. К рискам добавляются планы военного удара по Сирии и ситуация вокруг расследования спецпрокурора Миллера. Инвесторы могут прикрыть часть позиций после бурного роста на фоне ослабления страхов торговой напряженности и перевести свое внимание на макроэкономику. Мы считаем, что S&P500 закроется снижением на 0,4%, до 2645 пунктов. 

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию базового индекса потребительских цен (CPI). Вчерашние данные за март зафиксировали повышение цен производителей, что создает предпосылки для роста потребительских цен. Сегодня выйдут протоколы мартовского заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать комментарии относительно торговых ограничений и их влияния на инфляцию. Риски усиления инфляционного давления могут негативно сказаться на динамике фондовых индексов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ