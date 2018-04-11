Рынок США: ожидается умеренное снижение котировок

Его выступление на азиатском экономическом форуме в Боао было настолько вдохновляющим, что никого не оставило равнодушным. А поскольку в течение дня больше никаких особых событий не произошло, то все участники рынка ринулись отыгрывать именно это единственно значимое вчера событие. Поскольку Си Цзиньпин произнес свою речь еще утром, то к открытию торгов все были уже готовы к росту, и действительно, с самого начала индексы с гэпом ушли вверх на 1,5-2% и оставались на этих уровнях фактически до самого окончания торгов. Поддержку рынку оказало и черное золото, цены на которое выросли вчера более чем на 3% на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке в связи с сирийскими событиями.

Причем все сестры (смотри - экономические сектора) вчера получили по серьгам. Лучше всех, конечно, был сырьевой сектор, акции компаний которого только в среднем выросли на 3,0%. Но это и не мудрено при таком-то росте нефтяных котировок. А плюс еще и продолжающийся рост цен на промышленные металлы, где впереди планеты всей летят вверх цены на алюминий. А это в свою очередь движет вверх цены на акции Alcoa (AA, +6,84%). За последнюю неделю они выросли уже более чем на 20%! А вот почти 5-процентный рост акций Freeport - McMoRan (FCX, +4,42%) вызван ростом цен еще на один промышленный металл - на медь. Так что в сырьевом секторе мы видим не просто рост, а самую настоящую эйфорию.

Очень смотрелись вчера и акции компаний технологического сектора, которые в среднем выросли на 2,2%. Здесь основным детонатором взрывного роста стал основатель Facebook (FB, +4,5%) Марк Цукерберг. Он давал вчера показания в Конгрессе по поводу неправомерного использования личных данных пользователей в период президентской избирательной кампании. Ответы Марка были логичны, непротиворечивы и весьма убедительны. И участники рынка в какой-то момент реально поверили, что для Facebook гроза проходит стороной и самое худшее уже, судя по всему, позади. И мы тут же увидели мощные покупки в этих акциях. Также большим спросом пользовались хорошо просевшие акции лидеров этого сектора - NVidia (NVDA, +5,8%) и Micron Technology (MU, +5,25%).

Кого еще следует отметить по итогам вчерашних торгов, так это все автомобилестроительные компании, а также авиастроительного гиганта Boeing (BA, +3,83%). И в первом, и во втором случае основным фактором роста был все тот же Си Цзиньпин, который сказал, что импортные тарифы на авто и самолеты если и будут подняты, то очень и очень незначительно. И, конечно же, есть повод радоваться такому подходу со стороны «китайских товарищей».

Главными же лузерами вчерашнего дня стали акции авиакомпаний- мейджоров. На фоне растущих цен на нефть появились опасения в сильном росте расходов на авиакеросин. Этих опасений было достаточно, чтобы акции всей ведущей «троицы» - American Air lines (AAL), Delta Air Lines (DAL) и United Continental (UAL) - потеряли от почти 5% по акциям AAL до -0,38% по акциям DAL. Однако незначительное падение последних объясняется прежде всего тем, что завтра эта компания отчитывается, и мы еще до начала торгов увидим ее квартальную отчетность по итогам деятельности в 1-м квартале 2018 года.

Ожидания рынка 11 апреля

Если вчера все было понятно с самого начала, и весь вопрос состоял только в том - вырастет ли американский рынок на 1,5% или все же рискнет подняться выше 2%, то сегодня вопросов больше чем ответов, и куда в конечном счете будет дуть ветер, пока совершенно непонятно. Если вчера оптимистичная речь Си Цзиньпина была единственным значимым событием дня, то сегодня на нас со всех сторон будут сыпаться новости, макростатистика, речи политиков и регуляторов, а под занавес мы еще и получим протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США (так называемые «минутки»). А еще мы забыли про нефть, данные о запасах которой появятся на свет как обычно в 17-30 мск.

Если же говорить об общем настрое на рынках, то его можно охарактеризовать как тревожный и умеренно негативный. Главная тревога исходит из Сирии. Вчера в Совете Безопасности ООН так и не смогли согласовать ни одну из 3 предложенных резолюций по ситуации в Сирии. И разговоры о том, что в самое ближайшее время США могут нанести удар по Башару Асаду серьезно тревожит всех и вся, вплоть до премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. И действительно, если такой удар будет нанесен, то независимо от его результатов, по мировым фондовым рынкам прокатится мощная волна распродаж. Война есть война, и мирный фондовый рынок серьезно тревожится такому неопределенному развитию событий. Конечно, пока не факт, что это вообще будет. Поэтому и рынки - и азиатские, и европейские, и американские фьючерсы - пугаются пока совсем немного и просто на всякий случай стоят в небольшом минусе. Будет ли дальнейшее развитие этого испуга будет зависеть, конечно же, от действий американских властей.

Так что если неопределенность сохранится, то сегодня можно ожидать умеренного снижения котировок, которое затронет весь рынок в целом. В принципе, после 2-х дней роста остановка и некоторая небольшая коррекция даже полезна, и в этом ничего страшного нет. Главное, как это ни банально звучит - чтобы войны не было. И тогда у нас есть все шансы увидеть в ближайшее время умеренное восстановление цен.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание на акции биотехнологической компании Alexion Pharmaceuticals (ALXN), которая объявила сегодня утром о решение приобрести шведскую биотехнологическую компанию Wilson Therapeutics, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редкой болезни Вильсона. Можно с большой долей уверенности сказать, что инвесторы позитивно воспримут эту новость поскольку Alexion специализируется именно на разработке препаратов для лечения редких болезней и это приобретение наверняка усилят позиции Alexion в этой области.