Ослабление рубля может заставить импорт сократиться

Месячная динамика показала ухудшение (-1,2% м./м. с исключением сезонности). Кроме машин и оборудования (+0,6 п. п. м./м.) вклад в месячный рост импорта сократился у всех направлений: продовольствие (-0,1 п.п.), текстиль (-0,2 п.п.), химия (-1,3 п.п.).

Отметим, что месячное сокращение импорта в марте, на наш взгляд, не связано с ослаблением внутреннего спроса: например, негативный вклад химии во многом объясняется сокращением импорта фармацевтической продукции (-0,7 п.п. к месячным темпам роста).

Этот эффект можно считать компенсирующим: мартовскому снижению предшествовало три месяца роста.

В перспективе внутренний спрос продолжит оказывать поддержку импорту: покупки зарубежной продукции могут быть поддержаны инвестиционными расходами госкомпаний и бюджета, а также повышением потребительских расходов (в свете повышения зарплат и пенсий). При этом ослабление рубля, наблюдаемое в последние дни, может оказаться для импорта негативным временным фактором.