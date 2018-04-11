Нефть растет, твиттер Трампа угрожает рублю

Доллар США к середине дня стоит 64,61 руб. (+2,5%). Евро торгуется по 79,97 руб. (+2,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 апреля, составляют 64,06 руб. за американскую валюту и 79,28 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 170 и 243 копейки соответственно. На этой неделе Банк России сдвинул курсы иностранных валют уже более чем на 5 руб. в обоих случаях.

Это не самая хорошая новость для тех россиян, кто собирается провести майские каникулы за границей. Покупать валюту «пока опять не подорожало» нет смысла: стоит подождать несколько дней и дать валютному рынку шанс остановиться в эмоциональном движении.

Рынок нефти чувствует себя превосходно, но рублем сейчас управляет геополитика, поэтому на сырье внимания почти не обращается. Баррель Brent торгуется по $71,71 (+1%). Представленная накануне статистика от Американского института нефти показала, что за неделю к 6 апреля запасы черного золота выросли на 1,76 млн баррелей, вопреки ожиданиям снижения индикатора. Запасы бензина увеличились, запасы дистиллятов существенно сократились. Сегодня вечером выйдет аналогичная статистика от Минэнерго США, средний прогноз остается без изменений: рост на 1,25-1,5 млн баррелей.

Определенной угрозой для рубля является ухудшение внешнего фона: в твиттере президента США Дональда Трампа говорится, что России стоит быть готовой к ударам по Сирии. Это весомая угроза, которая вполне может отправить рубль в нокаут ещё раз.

У доллара США остается прежний ориентир роста на отметке 66,50 руб., где восхождение может как приостановиться, так и продолжиться вновь. Не стоит ждать, что курсы валют скорректируются так же серьезно, как росли все эти дни. Определенная коррекция может случиться, но, похоже, что новые «старые» котировки – это надолго. Доллар закроет сегодняшнюю сессию в диапазоне 63,70-65,00 руб., евро - в пределах 79-81 руб.