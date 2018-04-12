FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Локальным риском для рубля все еще остается неопределенность в отношении ракетных ударов по Сирии


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением.

Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,55%, закрывшись на отметке 2642,19 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,90%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,36%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт - до 2,7%.

Рынки с торговых войн переключились на геополитику, где президент Дональд Трамп в манере Никиты Хрущева, только на американский лад, обещал показать "Кузькину мать" России в виде летящих ракет на Сирию. Памятуя развитие конфликта с КНДР, где для подкрепления словесной перепалки с Кимом, к берегам полуострова и обратно совершили круиз три авианосных группы, можно предположить, что и на этот раз все закончится переговорами, хотя нельзя исключать, что как и в прошлой ракетной атаке могут пострадать пара сараев. Тем не менее подобные заявления от человека, стоящего у руля ядерной сверхдержавы, не могут не настораживать.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов, несмотря на "медвежью" статистику по запасам нефти от Минэнерго США, выросли на 1.28%, закрывшись на отметке $71.93, протестировав в течении дня уровень $73.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на "черное золото" может прибавить еще полтора доллара.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2192,15 п., прибавив 0,85%. На данный момент поддержка находится на отметке 2160 п., закрепление под которой может снова спровоцировать продажи. Сопротивления расположены на 2200 п. и 2230 пунктов.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 109600 п. и основной 108500 п. Сопротивления расположены на 111500 п. и 113600 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,59, укрепившись на 0,68% к американскому доллару на фоне подтверждения главой Минфина США Стивеном Мнучином рекомендаций о нецелесообразности введения санкций против госдолга России и практически советского лозунга Дональда Трампа об остановке гонки вооружений. Тем не менее локальным риском для курса национальной валюты все еще остается неопределенность в отношении ракетных ударов по Сирии.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 64 и 65, при закреплении над последней российская валюта может ослабнуть до уровня 67. Поддержки на данном этапе расположены на 62,10 и 61.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ