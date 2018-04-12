Локальным риском для рубля все еще остается неопределенность в отношении ракетных ударов по Сирии

Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,55%, закрывшись на отметке 2642,19 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,90%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,36%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт - до 2,7%.

Рынки с торговых войн переключились на геополитику, где президент Дональд Трамп в манере Никиты Хрущева, только на американский лад, обещал показать "Кузькину мать" России в виде летящих ракет на Сирию. Памятуя развитие конфликта с КНДР, где для подкрепления словесной перепалки с Кимом, к берегам полуострова и обратно совершили круиз три авианосных группы, можно предположить, что и на этот раз все закончится переговорами, хотя нельзя исключать, что как и в прошлой ракетной атаке могут пострадать пара сараев. Тем не менее подобные заявления от человека, стоящего у руля ядерной сверхдержавы, не могут не настораживать.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов, несмотря на "медвежью" статистику по запасам нефти от Минэнерго США, выросли на 1.28%, закрывшись на отметке $71.93, протестировав в течении дня уровень $73.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на "черное золото" может прибавить еще полтора доллара.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2192,15 п., прибавив 0,85%. На данный момент поддержка находится на отметке 2160 п., закрепление под которой может снова спровоцировать продажи. Сопротивления расположены на 2200 п. и 2230 пунктов.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 109600 п. и основной 108500 п. Сопротивления расположены на 111500 п. и 113600 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,59, укрепившись на 0,68% к американскому доллару на фоне подтверждения главой Минфина США Стивеном Мнучином рекомендаций о нецелесообразности введения санкций против госдолга России и практически советского лозунга Дональда Трампа об остановке гонки вооружений. Тем не менее локальным риском для курса национальной валюты все еще остается неопределенность в отношении ракетных ударов по Сирии.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 64 и 65, при закреплении над последней российская валюта может ослабнуть до уровня 67. Поддержки на данном этапе расположены на 62,10 и 61.