Рубль привыкает к новой реальности

Влияние на динамику курса рубля оказывала геополитика. Курс американского доллара понизился на 0,69%, до 62,59 руб., курс евро – на 0,50%, до 77,46 руб.

В ходе европейских торгов курс доллара и курс евро повышались к многомесячным максимумам. Курс доллара достигал отметки 65,02 руб., курс евро – 80,50 руб. Ослаблению национальной валюты к иностранным валютам способствовали заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся ракетном ударе по Сирии.

Из-за геополитических факторов и дешевеющего рубля Минфин РФ приостановил покупки валюты на рынке и отменил проведение аукционов по размещению ОФЗ.

Помимо введенных антироссийских санкций (6 апреля) и эскалации конфликта в Сирии, негативное влияние на рынок облигаций оказала новость о том, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Индекс RGBI снижался на 0,75%, до 140,59.

Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ РФ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния.

На американской сессии рубль укрепился на заявлениях главы Пентагона, а также после истечения 48 часов, в течение которых Дональд Трамп обещал принять окончательное решение об ударах по правительственным войскам в Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что анализ данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте ещё не завершён. По итогам дня рубль подорожал к доллару на 0,69%, до 62,55 руб., к евро – на 0,50%, до 77,46 руб.

Негативные факторы для рубля никуда не делились. Его вчерашнее укрепление к иностранным валютам является коррекцией. Полагаю, что рублёвые пары на пару дней сохранят боковое движение после марш-броска, чтобы освоиться на новых ценовых уровнях. По паре доллар/рубль ожидается закрытие в районе 63,50 руб., по паре евро/рубль – в области отметки 78,60 руб.