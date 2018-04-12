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В пылу конфликта не забудьте про золото


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на золото в четверг утром обновили максимумы с 25 января 2018 года и касались отметки $1369,40, нового годового пика.

Позже котировки соскользнули вниз, и сейчас тройская унция драгоценного металла стоит около $1352,70. Для каждого из этих направленных движений у золота была веская причина. 

Изначальным катализатором для роста цены на золото стал очередной виток геополитической напряженности: Дональд Трамп, президент США, в свойственной ему эксцентричной манере через Twitter заявил, что России стоит готовиться к ударам по Сирии. Таким образом, по всей видимости, американский лидер хотел напомнить Москве о том, что ближневосточный конфликт далек от своего разрешения. Инвестиционный мир быстро оценил такие риски и «переключился» на безопасные активы, в числе которых и золото. Цена быстро пошла вверх. 

Позже рынок был вынужден сместить угол зрения на «минутки» последнего заседания Федеральной резервной системы США, где вновь не исключались более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитной политики и более динамичный процесс повышения процентных ставок. К доллару вернулась доля симпатий инвесторов, золото было вынуждено корректироваться. 

Эффект от содержания протокола Федрезерва, на самом деле, является краткосрочным драйвером. Американские ракеты в Сирии, пусть и теоретические, аргумент для инвестиций в активы «тихой гавани» куда более весомый. По оценкам «Альпари Голд», волатильность в драгметалле пока сохранится высокой - как минимум до тех пор, пока карта военного интереса в Сирии останется в колоде. Любая реальная эскалация сирийского конфликта поднимет цену на золото до $1400 за тройскую унцию и выше.

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