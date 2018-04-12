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Любые новости по сирийскому конфликту могут заметно повлиять на обстановку на рынке


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду волатильность на фондовом рынке оставалась повышенной.

В среду волатильность на фондовом рынке оставалась повышенной. Сообщения президента США Д. Трампа в Twitter относительно ситуации в Сирии вызвали некоторую нервозность, но в итоге потери по индексу РТС были сокращены до 0.7%, а индекс МосБиржи закрылся в плюсе.

Обстановка в Сирии остается напряженной, но усиление геополитических рисков в регионе оказывает поддержку ценам на нефть, а вслед за ними – и котировкам бумаг нефтегазовых компаний, которые, помимо прочего, могут улучшить показатели рентабельности экспортных поставок за счет ослабления рубля. Акции Роснефти (ROSN) подорожали на 4.8%, Лукойла (LKOH) – на 4.4%, Газпрома (GAZP) – на 2.4/%, Между тем сохранилось давление продаж в бумагах Мечела (MTLR, -3.9%), Сбербанка (SBER, -3.2%, Газпром нефти (SIBN, -2.5%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 9.7%, Самараэнерго (SAGO) и Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 6.0%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 5.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским также наблюдаются небольшая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС. Минфин США, как сообщается, не поддерживает идею применения санкций к российскому госдолгу, решение по военной операции в Сирии США пока не приняли – можно говорить о некотором смягчении внешнего фона, но риски, связанные с геополитикой, остаются повышенными.

Сегодня, как ожидается, вопрос о позиции в отношении ситуации в Сирии рассмотрят на экстренном заседании кабинета министров Великобритании. Любые новости по сирийскому конфликту могут заметно повлиять на обстановку на рынке.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль после избыточно нервной реакции на заявления президента США, в течение дня валютный рынок, по всей вероятности, останется чувствительным к сообщениям на сирийскую тему.

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