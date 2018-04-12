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Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США


Рынки
#Сергей Королев
Сергей Королев
руководитель отдела по работе с клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Перспективы рубля на сегодняшний день определяются исходом конфликта России и США. Д. Трамп в среду уже писал об "умных" ракетах и угрозах в сторону Сирии.

Если дела будут развиваться в этом ключе, то доллар/рубль может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61. Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро.

Покупать доллар на текущих уровнях - все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики.

Вместо этого мы рекомендуем принять участие в росте валюты через акции компаний, которые станут бенефициарами роста курса доллара. Хороший здесь пример - Сургутнефтегаз привилегированные, которые за 2 дня прибавили 6%, и в ближайшей перспективе могут еще вырасти на 15-20%.  Тем, кто в принципе держит деньги в долларах рекомендуем обратить внимание на российские евробонды по хорошей цене или американские акции с дисконтом.

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