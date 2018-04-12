Правда, в отличие от предыдущих дней, движения шли в обе стороны. Утренняя попытка стабилизации была прервана новостным потоком по Сирии, в частности, сообщениями Д.Трампа о готовности нанести ракетный удар. Под вечер, однако, позитив пришел со стороны американского министра финансов С.Мнучина, который заявил о своей приверженности выводам январского доклада о том, что в настоящее время не стоит вводить санкции против российского суверенного госдолга.

Как следствие, под вечер российские активы смогли перейти к росту. Курс USD/RUB опустился до 62.43 (против внутридневного максимума на отметке 65.04). Кривая ОФЗ завершила день на уровнях 7.12% / 7.16% / 7.52% / 7.70% для 2 / 5 / 10 / 15 лет, соответственно (против максимальных 7.15% / 7.23% / 7.65% / 7.79% в ходе сессии). 5-летний долларовый CDS открывает сегодняшние торги около отметки в 150 бп (против 163 бп).

Не исключено, что позитивные настроения сохранятся и на открытии сегодняшней сессии – прежде всего, в долговом сегменте. Нельзя, однако, не заметить, что характер торгов остается крайне рваным и эмоциональным. К примеру, вчерашние комментарии С.Мнучина способствовали резкому улучшению настроений, даже несмотря на окончание цитаты американского государственного деятеля: «Я не буду комментировать, что мы будем и чего не будем делать в дальнейшем; не надо интерпретировать мои слова определенным образом». Тем более, что основным источником неопределенности остается то, будет ли осуществлен ракетный удар США по Сирии и, если да, то в какой форме и какой ответ с российской стороны последует.

Российские финансовые власти все еще позволяют рынку самому нащупать локальное равновесие. Так, Минфин лишь сообщил о временной приостановке ежедневных операций по покупке иностранной валюты для резервов, при сохранении намерения выполнить ежемесячный план (241 млрд руб.). А представитель ЦБ А.Морозов заявил об отсутствии на сегодняшний день набора решений для заседания по ДКП 27-го апреля.