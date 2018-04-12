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Торги в РФ откроются умеренным ростом индекса Мосбиржи, в пределах 0,3%


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0,3%, около отметки 2200 п.

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2160 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2220, 2240 п.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего повышения индекса МосБиржи в район 2210-2220 п. Вместе с тем, опережающим внутридневным приростом способен выделиться долларовый индекс РТС. Этому способствует наметившаяся накануне вечером тенденция к коррекционному укреплению рубля.   

Во второй половине дня участники российских торгов продолжат следить за внешнеполитическими новостями и за динамикой изменения стоимости фьючерсов на нефть. Значимость еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК) сегодня отойдет на второй план.  

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,85%) и РТС (-0,67%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они продолжили волатильное движение в рамках достаточно широких диапазонов, пытаясь нащупывать новые локальные уровни поддержки и сопротивления. Довольно масштабный внутридневной прирост рублевого индекса МосБиржи резко сократился в связи с опасениями дальнейшей эскалации непростой военно-политической ситуации в Сирии. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение нанести ракетный удар по Сирийской Арабской Республике, что создает риски ответных действий со стороны находящихся на ее территории российских войск.

Оборотной стороной продолжившегося роста геополитической напряженности стало существенное повышение роста стоимости углеводородного сырья. Контракты на нефть сорта Brent обновили свой долгосрочный максимум, ненадолго превысив ценовой уровень $73 за баррель. Этому не помешала публикация неблагоприятной еженедельной статистики, указавшей на существенный прирост запасов сырой нефти в США.

Сегодня утром стало известно, что поспешная военная операция западных стран против Сирии оказалась отсрочена, но не отменена. Вместе с тем, в ходе вечерней торговой сессии наблюдалось заметное повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Вкупе с высокими ценами на нефть это создает условия для новых попыток коррекционного роста локального фондового рынка в четверг. В результате вечернего коррекционного укрепления рубля по отношению к североамериканской валюте мы можем увидеть технический отскок вверх в долларовом индексе РТС.          

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 26 п., или 2,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный коррекционный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неоднородным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явно сильнее рынка торговались акции крупнейших российских нефтегазовых компаний: Газпром (GAZP RM, +2,45%), Лукойл (LKOH RM, +4,36%), Роснефть (ROSN RM, +4,85%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,43%). Ситуативную поддержку этим бумагам оказало увеличение стоимости фьючерсов на нефть в условиях существенно ослабившегося курса рубля по отношению к доллару США.

Интересным отраслевым событием стало заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия готова рассмотреть возможность транзитных поставок газа в Европу через газотранспортную систему Украины после 2020 года. Возможно, это известие является первым признаком будущего урегулирования очередного газового спора между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».         

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -3,17%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2,73%) продолжают выглядеть заметно хуже рынка. По-видимому, мы наблюдаем в них массовое закрытие среднесрочных и долгосрочных позиций со стороны нерезидентов. Не идут им на пользу и возобновившиеся разговоры о возможном введении санкций против российских долговых бумаг.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -7,37%) после недавних слабых попыток восстановления возобновили свое падение. Алюминиевая компания уже столкнулась с многочисленными неприятными последствиями введенных против нее адресных санкций со стороны США. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch Ratings вчера отозвали рейтинги эмитента. В СМИ появились сообщения о прекращении поставок производимого «РУСАЛом» алюминия по фьючерсным контрактам на зарубежных биржах. Кроме того, иностранные Топ-менеджеры начали массово покидать попавшую в американский санкционный список компанию.

Достаточно сильным падением также выделились бумаги МосБиржа (MOEX RM, -2,28%), Мечел-ао (MTLR RM, -3,90%), Башнефть-ап (BANEP RM, -4,60%), FIVE-гдр (FIVE RM, -3,20%), Мосэнерго (MSNG RM, -6,27%). Таким образом, мы наблюдали разрозненные точечные распродажи в отдельных бумагах.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом вновь подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно понизился. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. 

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.

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