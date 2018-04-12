Рынок акций РФ и рубль подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне

"Сегодня мы ожидаем продолжения восстановления цен акций, которые до конца не отыграли фактор подорожавшей нефти, реагируя преимущественно на санкционную историю. Однако эта история уже отыграна не только фондовым, но и валютным рынком, и, по крайней мере, до объявления новых санкций, акции имеют все шансы вернуться к росту", - комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2170-2215 пунктов, по индексу РТС — 1075-1095, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,3%, около отметки 2200 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2160 пунктов, в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2220, 2240 пунктов, указывает он.

Без разговоров о санкциях, нацеленных на российский госдолг, у рубля больше нет причин для падения, и ему остается только отыгрывать высокие нефтяные цены. При этом остаются актуальными риски, связанные с возможными новыми персональными санкциями и ситуацией в Сирии, отмечает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,0-63,2 рубля, для европейской валюты — 76,7-78,2 рубля, полагает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили среду снижением на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,11-0,17%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,12%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,54%, шанхайский SSE Composite - на 0,76%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 72,23 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,24% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,237 доллара против 1,2365 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи вместе с бумагами нефтегазового сектора, при этом индекс РТС остался под давлением на фоне снижавшегося к закрытию торгов на рынке акций рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,85% - до 2192,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,67%, до 1083,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды просел на 0,43 рубля – 62,59 рубля, евро снизился на 0,39 рубля, до 77,46 рубля, следует из данных Московской биржи.