Денежный рынок: рост наклона кривой NDF

Вчера волатильность в сегменте была минимальной: средневзвешенная ставка составила 6,53% (+3 бп), а закрытие произошло чуть ниже, на отметке 6,47%. В то же время в ставках NDF отмечался резкий всплеск волатильности. Трехмесячная ставка, открывшись на уровне 7,6%, к середине дня повысилась до 8,0%, а к завершению сессии опустилась до отметки 7,3% (−30 бп). Наклон кривой NDF увеличился за счет того, что 6-месячная ставка осталась практически на прежнем уровне, в то время как 9-месячная выросла примерно на 10 бп, превысив 7,0%. В настоящее время тон рынку NDF в основном задают внешние факторы, но вчерашний внутридневной рост ставок, как мы полагаем, был вызван закрытием коротких позиций некоторыми дилерами. Ставки кросс-валютных свопов повысились на 10–15 бп, за исключением годовой, поднявшейся на 23 бп (до 7,10%). Кривая процентных свопов сместилась вверх на 7–9 бп. Ставки однодневного репо снизились в среднем на 20 бп, до 6,5–6,6%. Ставка RUONIA во вторник поднялась до уровня ключевой ставки ЦБ, прибавив 17 бп (до 7,24%), но вчера, скорее всего, снизилась.

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности существенно не изменился. Отметим только небольшой рост спроса на краткосрочные средства Банка России: объем привлечения в рамках кредитов 312-П (под залог кредитных портфелей) увеличился примерно на 40 млрд руб., до 360 млрд руб. Повышение спроса на ликвидность связано с началом периода усреднения резервов, и в ближайшие дни банки, как мы ожидаем, вернут регулятору привеченные средства. Тем временем аукцион 6-месячных депозитов Федерального казначейства на сумму 100 млрд руб. не состоялся ввиду отсутствия заявок.



