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Мнения аналитиков

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Акции Facebook выросли на 5% по итогам двух заседаний Конгресса


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Второе заседание Конгресса с участием главы Facebook, как и предполагалось, было жестче по отношению к деятельности соцсети в целом.

Конгрессмены рассматривали уже не саму возможность ее регулирования, а конкретные шаги в этом направлении. Марк Цукерберг придерживался своей позиции: он извинился за инцидент с утечкой персональных данных пользователей и заявил, что процесс внутреннего аудита и проверки приложений, которые собирали различные компании, займет несколько месяцев. 

Также по итогам двух заседаний стало очевидно, что для членов Конгресса не полностью ясна бизнес-модель Facebook, а такие детали, как сбор данных и их обработка, понимаются совершено по-разному, и иногда эти представления очень далеки от реальности. Это помогло главе Facebook успешно ответить на вопросы конгрессменов, что привело к росту акций компании на 5% за последние два дня. Поскольку риторика второго заседания немного изменилась, стоит ожидать принятия регуляторных мер по отношению ко всем технологическим компаниям, которые хранят данные. 

Однако маловероятно, что контроль над сектором будет ужесточен в текущем году. Я ожидаю, что первый соответствующий законопроект появится в 2019-м и будет достаточно мягким, поскольку Конгресс не имеет большого опыта регулирования технологического сектора. Также считаю, что вероятность введения отдельных регуляторных правил по отношению к Facebook низка, поэтому финансовая стабильность компании не пострадает. Вместе с тем реструктуризация социальной сети с целью предоставления пользователям более качественного контента и уменьшение доли рекламы в их лентах спровоцирует падение роста выручки на 30% до 33% ежегодно.

Дополнительное давление на финпоказатели компании окажет и негативное отношение звезд к скандалу вокруг Facebook. Снизится и его маржинальность, так как на повышение безопасности хранения данных пользователей Facebook планирует потратить $15 млрд, что на 36% выше прошлогодних CapEx. Маржинальность компании упадет до 42-45%, но, несмотря на весь этот негатив, Facebook продолжит зарабатывать миллиарды. Таким образом, целевая цена по его акции остается на уровне $209,68 с рекомендацией «покупать».

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