Мы ожидаем, что в апреле инфляция составит 0,3% м/м, инфляционные риски от ослабления курса рубля могут проявиться ориентировочно в мае-июне. В данный момент складывается впечатление, что курс рубля может вернуться к отметке 60 руб./$ в ближайшие месяцы в случае отсутствия эскалации геополитической напряженности. Минфин вчера указал на то, что намерен отложить покупку валюты с целью поддержать рубль. В 1К18 покупка Минфином иностранной валюты помогла избежать сильного укрепления рубля: из $29 млрд профицита текущего счета порядка $13 млрд было направлено Минфином на покупку иностранной валюты. Данное решение может поспособствовать тому, что рубль выиграет от высоких цен на нефть, которые вчера подскочили до $72/барр.; в краткосрочной перспективе рост экспортных доходов не будет нейтрализовываться покупкой иностранной валюты Минфином. Если это поспособствует возвращению рубля к отметке 60 руб./$, то эффект на инфляцию может оказаться более умеренным, хотя за этим необходимо продолжить наблюдение.
Минфин сообщил о своем намерении отложить покупки валюты: позитивно для рубля
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