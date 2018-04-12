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Мнения аналитиков

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Минфин сообщил о своем намерении отложить покупки валюты: позитивно для рубля


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 3 по 9 апреля составила 0,1% и 0,1% с начала месяца.

Мы ожидаем, что в апреле инфляция составит 0,3% м/м, инфляционные риски от ослабления курса рубля могут проявиться ориентировочно в мае-июне. В данный момент складывается впечатление, что курс рубля может вернуться к отметке 60 руб./$ в ближайшие месяцы в случае отсутствия эскалации геополитической напряженности. Минфин вчера указал на то, что намерен отложить покупку валюты с целью поддержать рубль. В 1К18 покупка Минфином иностранной валюты помогла избежать сильного укрепления рубля: из $29 млрд профицита текущего счета порядка $13 млрд было направлено Минфином на покупку иностранной валюты. Данное решение может поспособствовать тому, что рубль выиграет от высоких цен на нефть, которые вчера подскочили до $72/барр.; в краткосрочной перспективе рост экспортных доходов не будет нейтрализовываться покупкой иностранной валюты Минфином. Если это поспособствует возвращению рубля к отметке 60 руб./$, то эффект на инфляцию может оказаться более умеренным, хотя за этим необходимо продолжить наблюдение.

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