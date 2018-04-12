FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рассчитывать на уверенное восстановление рубля не приходится


Рынки
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
В четверг российская валюта продолжает довольно энергично отыгрывать потери в рамках локального технического отскока после агрессивных распродаж с начала недели.

Текущее восстановление выглядит вполне логичным, учитывая некоторый спад геополитической напряженности и высокие цены на нефть, которые сейчас играют «вторую скрипку», но все же оказывают определенную поддержку рублю.

Отступили и страхи по поводу более болезненных санкций после того, как накануне глава Минфина США Стивен Мнучин высказался против распространения ограничений на государственный долг России из-за потенциальных последствий для самих же американских инвесторов и экономики страны в целом. Напомним, что в прошлый раз ему удалось убедить Трампа не принимать этих мер. Есть надежда, что получится и в нынешней ситуации, которая, однако, сейчас выглядит сложнее.

Что касается темы Сирии, американский президент пока предпочитает держать мир в напряжении – он еще не принял решение о ракетном ударе. Колебания Трампа, который вчера в твиттере сначала пригрозил ракетами, а затем предложил остановить гонку вооружений, также дают надежду, что одиозный республиканец не зайдет так далеко из-за угрозы развязывания войны.

Пока рынки находятся в подвешенном состоянии, рассчитывать на уверенное восстановление рубля не приходится. При этом в случае дальнейшего спада напряженности наша валюта способна прибавить в цене. Об этом говорят техническая картина, дорогая нефть и неустойчивый доллар.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ