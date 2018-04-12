Рынок США: сегодня стартует новый сезон отчетности, пионер - Delta Air Lines

Сирия работает в минус - это раз. Публикация вчерашних протоколов с последнего заседания FOMC ФРС США также не вызвала особого восторга у инвесторов. Это - два. Цены на нефть и промышленные металлы растут на страхах - это три. Сведя все это вместе хочется бежать и побыстрее все продать. Но почему-то никто не спешит это делать.

Вот и сегодня по итогам первой половины дня все вроде бы окрашено в печальный красный цвет, но если приглядеться, то окажется что это не красный цвет, а бледно-бледно розовый. Ну и как можно охарактеризовать ситуацию на рынке, если, например, максимальное падение на европейском рынке к полудню мск составляет целых (!!!) 0,04%? Это британский Футси (FTSE-100) «умудрился» так низко пасть. А вот немецкий DAX твердо, как и положено настоящему немцу, стоит на нулевой отметке и уходить с нее пока не собирается. Фьючерсы на основные американские индексы находятся в ненамного лучшем положении и прибавляют чисто символические от 0,05% (Dow Jones) до 0,1% (NASDAQ).

Но сегодняшний день все же не обещает быть совершенно безликим. Прежде всего фактически сегодня стартует новый сезон отчетности - выходит первая отчетность от более - менее значимой компании, входящей в индекс S&P500. Пионером будет, как уже было сказано выше, авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Ожидания аналитиков по отчетности этой компании можно признать умеренно позитивными. По крайней мере выручка и валовая прибыль должны вырасти на 5 и 8 процентов соответственно. Но есть и негативные моменты. И это прежде всего падение прибыли на акцию, которая по общему мнению большинства аналитиков, должна снизиться на 5%. Также негативные ожидания связаны с достаточно сильным ростом цен на нефть в последние дни и возможной тарифной войной между основными авиаперевозчиками на международных направлениях. Короче, все не так просто, как хотелось бы. И скорее всего сильного роста котировок DAL даже при выходе очень хорошей отчетности мы не увидим.

Кроме этого интересно будет сегодня посмотреть на данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Неделю назад эти данные немного огорчили инвесторов, когда показали рост обращений с 215 до 242 тысяч. Сейчас напротив, ожидается снижение до 230 тысяч. Если так и будет, то это безусловно поддержит быков.

Но, в целом, скорее всего сегодня мы увидим продолжение вчерашних неспешных торгов на незначительных оборотах. Единственно, сегодня у нас побольше шансов увидеть более позитивный тренд. Ожидать сильного роста конечно не стоит, но в пределах 0,5% все индексы вполне могут вырасти.

Из отдельных акций следует выделить акции Alcoa (AA), которые вчера немного приостановили свой рост, но сегодня на фоне продолжающегося стремительного роста цен на алюминий вполне могут продолжить свое восхождение к историческому максимуму, до которого осталось всего ничего - порядка 6%. Также продолжится и восстановление цен в акциях Facebook (FB). Марк Цукерберг кажется сделал максимум во время своих выступлений в Конгрессе и Сенате, чтобы инвесторы вновь поверили в эту интереснейшую компанию, и поэтому сейчас многие начнут восстанавливать свои позиции по Фейсбуку.