General Electric может привлечь $10 млрд на IPO своих активов

Такой путь решения накопившихся финансовых проблем более предпочтителен для GE, чем прямая продажа активов другим компаниям, поскольку такое решение поможет избежать больших налоговых трат. Налоговые расходы возникнут при продаже активов, которыми компания владеет более сотни лет, так как балансовая стоимость значительно снизилась со временем. К тому же существует риск продажи активов ниже справедливой стоимостью из-за тянущегося за GE шлейфа проблем.

Мы позитивно оцениваем возможность GE распродать часть активов, так это поспособствует большей концентрации бизнеса на ключевых направлениях и поможет справиться с трудностями благодаря притоку ликвидности. На наш взгляд, наиболее вероятными кандидатами на продажу выглядят транспортное подразделение и сегмент производства осветительных приборов, так как им в структуре доходов компании принадлежат самые незначительные доли.

На долю транспортного сегмента приходится 3,3% выручки, причем последние пять лет она снижается со средним темпом в 5,72%. Подразделение по производству осветительных приборов формирует лишь 1,6% общего дохода GE, и в последние годы выручка от него также сокращается (2017: -12,5%).

Благодаря принятой стратегии компания, по нашим оценкам, сможет выручить до $10 млрд, чего пока недостаточно для решения всех ее проблем. В 4-м квартале 2017-го GE выплатила $6,2 млрд в виде штрафов, а до 2024-го ей предстоит направлять на эти цели по $2 млрд. На эти цели потребуется еще порядка $10 млрд, так что стоит следить за дальнейшими шагами менеджмента. Мы советуем воздержаться от покупки акций GE до появления полной ясности относительно новой бизнес-стратегии индустриального гиганта.