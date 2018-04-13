Трамп смягчил риторику, рубль частично отыграл потери

Почему же по рублёвым парам на рынке возросла волатильность?

В понедельник американский президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, пригрозив нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию быть готовой к запуску новых и «умных» американских ракет. На этих заявлениях курс доллара США повышался до 65 руб., курс евро – до 80 руб.

В четверг американский лидер заявил, что не называл сроков удара по Сирии, добавив, что это может произойти «совсем не скоро». Курс доллара снизился до 61,26 руб., курс евро – 75,60 руб.

За последние дни его твит-дипломатия принесла в российский бюджет дополнительную прибыль. Резкими заявлениями в адрес России он вызвал панику на нефтяном рынке, а при ослаблении рубля стоимость бочки Brent подскочила до 4752 руб. В результате российский бюджет получит больше средств.

В пятницу, 13 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,79 (-0,47%). Российская валюта чувствительна к сирийской теме и останется под давлением ещё несколько дней, пока не разрешится ситуация.

В паре доллар/рубль сформировались границы 61,26–65,06 руб. для будущего бокового движения. Если Штаты откажутся от ракетного удара по Сирии, то в рамках дальнейшей нисходящей коррекции курс доллара может в моменте упасть до 60,79 руб. В паре евро/рубль ожидается боковое движение между 75,60 – 80,50 руб.