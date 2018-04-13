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Все заслонила собой геополитика, нефть готова расти еще

Аналитика
Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть утром в пятницу консолидируются около $72 за баррель Brent. Эта неделя была результативной для сырьевого рынка – на фоне обострения в геополитике на Ближнем Востоке и паузы в торговой войне между США и Китаем черное золото поднялось к многонедельным максимумам.

Интересно, что на фьючерсном рынке мало кто верит, что цены на нефть выше $71-$72 – это реальность. Дальние поставки стоят дешевле ближних, что указывает на отсутствие консенсуса в точках зрения и очень осторожное отношение к сегодняшним ценникам. Да, можно согласиться с тем, что в цене барреля не менее двух долларов составляет сейчас геополитическая премия, но она уже есть и с ней стоит считаться. Но хорошо видно, что участники торгов активно хеджируются в условиях сырьевого ралли. 

Техническая картина торгов нефтью демонстрирует, что новая цель краткосрочного роста, раз драйверы остаются актуальными, находится в границах $72,50-$72,60 для барреля Brent. В том случае, если неделя закроется для североморского сорта выше этого рубежа, интерес «быков» вполне может сместиться к $74-$74,50. 

Фундаментальные данные выходят для рынка нефти неоднородными, но и реакции на них почти нет - все заслонила собой геополитика.

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