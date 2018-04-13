В среду вечером истек срок, в течение которого предполагалось принятие президентом США решения о боевых действиях в Сирии, однако решения так и не было принято, и трейдеры увидели в этом возможность реализации «мягкого» сценария, благоприятного для рынка. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 7.2%, Норникель (GMKN) – на 4.9%, Магнит (MGNT) – на 3.8%, Алроса (ALRS) – на 3.1%, Роснефть (ROSN) – на 2.8%, Газпром нефть (SIBN) – на 2.7%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 10.9%, Челябинского цинка (CHZN) – на 6.7%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 5.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в первой половине дня вероятна консолидация по индексу РТС – возможно снижение волатильности после периода панических продаж. Вместе с тем, возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным – негативное действие геополитической неопределенности остается в силе, США, как сообщается, по-прежнему рассматривают возможность ракетного удара в Сирии, мнение о необходимости активных мер в Сирии разделяет и Великобритания по итогам экстренного заседания кабинета министров. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 по паре доллар-рубль на фоне снижения волатильности на рынках в целом.