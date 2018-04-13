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Российский рынок выглядит заметно недооцененным к нефти


Евгений Локтюхов
Евгений Локтюхов
аналитик Промсвязьбанка
 
Ситуация на мировых рынках несколько стабилизировалась в отсутствие новой порции негатива с Ближнего Востока, где, впрочем, сохраняются ожидания военных ударов по Сирии, вернув, в условиях стартующего сезона отчетности в США, сдержанный оптимизм.

Неплохими новостями стали заявления Президента США Д. Трампа о том, что решения по Сирии еще не приняты, подтвердившие слова президентской администрации и американских военных, сделанные ранее, а также оказавшая лучше ожиданий финотчетность BlackRock, предваряющая финотчетность ведущих американских банков (сегодня представят свои квартальные результаты Citigroup, JPMorgam и Wells-Fargo). На этом фоне мы видели как рост американского рынка акций, так и откат в «защитных» активах, наиболее выраженный в драгоценных металлах. 

Впрочем, утром вновь поступил умеренный негатив, теперь экономический. Торговый баланс КНР неожиданно оказался отрицательным (-5 млрд долл.), а экспорт из страны сократился на 2,7% г/г (консенсус Рейтер: +10% г/г; в январе: +44,5%). В принципе, слабые показатели внешней торговли Китая в марте отчасти объясняются сезонной спецификой (празднование Лунного нового Года было сдвинуто на вторую половину февраля; в прошлом году торговый баланс «уходил» в отрицательную зону в феврале). Эта новость, на фоне сохранения неясности в отношении развития торгового конфликта с Китаем, несколько придавливает азиатские рынки и фьючерс на S&P500. 

Мы ждем, что финотчетность американских банков поддержит рынки акций и оцениваем сложившуюся конъюнктуру мировых рынков как умеренно позитивную для российского рынка акций. При поддержке высоких цен на нефть (мы ждем, что Brent останется в диапазоне 71-73 долл./барр.) и отсутствия новых санкционных шоков, российский рынок выглядит заметно недооцененным к нефти; индекс МосБиржи сегодня способен продолжить рост и протестировать, в отсутствие новостного негатива, зону 2220-2240 пунктов. Более активный рост, учитывая фактор конца недели, нам представляется менее вероятным. 

Мы отмечаем, что внутренние сектора, из-за сильно ослабевшего рубля, не вернулись к уровням прошлой недели, что создает условия для опережающего рынок восстановления. В частности, мы и сегодня выделяем как интересные финансовый и электроэнергетический сектора.

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