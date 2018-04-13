Геополитические риски будут удерживать рынок от роста

Однако в четверг риторика несколько изменилась. Д. Трамп сообщил, что он не указывал точное время атаки, которая может случиться скоро или не столь скоро. Да и в целом он предлагает России подумать о проблеме разоружения. Плюс к этому обещания удара по Сирии были даны несколько дней назад, но пока ситуация так и не переросла в горячую фазу. Поэтому на рынках рассчитывают, что ведутся закулисные переговоры, которые позволят избежать роста напряжённости. Если верить рынку, который знает всё, то так оно и есть. Отечественные индексы показали неплохой рост в четверг на высоких объёмах. Российские инвесторы наторговали за день на 71,3 млрд рублей на основной секции Московской биржи.

Нефть накануне всё же удержала отметку в $72 за баррель, но на азиатских торгах у продавцов небольшое преимущество. Меж тем, китайский импорт нефти в марте составил 9,22 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,41 млн баррелей в сутки за февраль и рекорда на уровне 9,57 млн баррелей ежедневных поставок в январе. В I квартале рост импорта составил 7% по сравнению с аналогичным периодом год назад, или 9,09 млн баррелей в сутки. Однако в апреле ожидается снижение закупок из-за профилактических работ на ряде крупных НПЗ. Однако главной темой для нефти остаётся геополитическая напряжённость. Благодаря этому контракты подорожали за неделю почти на 7%. Вряд ли до конца пятничных торгов ситуация мирно разрешится. Более того, неприятности часто появляются на выходных. Поэтому можно ожидать достаточно нервозных торгов под закрытие недели. Золото продолжает абсорбировать страх инвесторов по поводу торговой войны и конфликта на ближнем востоке. Накануне резервы SPDR Gold Trust выросли на 5,9 тонн до 865,89 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $71,94 (-0,11%), WTI - $66,99 (-0,12%), золото - $1342,1 (+0,01%), медь - $6777,03 (+0,34%), никель - $13975 (+1,90%), палладий - $963,2 (+0,42%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть удерживается вблизи $72 за баррель Brent. Азиатские рынки преимущественно растут. Даже китайская статистика говорит о сильном импорте, что позитивно для РФ. Однако в последнее время российский рынок живёт не экономикой, а политикой. Политика, как известно, дело непредсказуемое, поэтому нельзя исключать, как позитивных сигналов, так и негативных. Тем не менее геополитические риски будут удерживать рынок от роста в пятницу.