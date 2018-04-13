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Рынок акций РФ мало изменится, рубль повысится в начале дня


Рынки
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ мало изменится, пытаясь нащупать равновесие на новых уровнях. Рубль подрастет в начале торгов на фоне дорогой нефти и снижения геополитических рисков.

Сегодня в первой половине дня вероятна консолидация индекса РТС – возможно снижение волатильности после периода панических продаж, говорит Антон Старцев из компании "Олма".

"Вместе с тем, возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным – негативное действие геополитической неопределенности остается в силе", - добавил он.

Дорогая нефть и выход сирийского конфликта из фазы обострения создают потенциал укрепления рубля, рассуждает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Курс пары доллар/рубль в первой половине дня может опуститься в район 61-61,5. От этих уровней вероятен отскок вверх, поскольку на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту как со стороны россиян, так со стороны корпораций и Минфина. Инвесторы с настороженностью ждут выходных – их спокойнее пересидеть в валюте. Тем более, что вчера претендент на пост госсекретаря США Майк Помпео призвал к новым санкциям в отношении России. Повышенная волатильность на валютном рынке сохранится", - сказал он.

Доллар проведет день в коридоре 60,5-61,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,6%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%. Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,22% - до 71,86 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2326 доллара против 1,2326 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,82%, до 2210,05 пункта, индекс РТС - на 3,84%, до 1125,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,6 рубля - до 61,99 рубля, евро - на 1,04 рубля, до 76,42 рубля.

 

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