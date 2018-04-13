Рубль пытается стабилизироваться на уровне 61,4-62,2 за доллар

Помимо временного затишья в новостном фоне, сохранять позиции рублю позволяет крайне благоприятная обстановка на нефтяном рынке (Brent $72.0/барр.), подкреплённая ожиданиями инвесторов о возобновлении санкций США против Ирана.

Стоит отметить, что в среду российский Минфин вновь не совершал покупки на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Однако, в ближайшие дни активность Министерства может возобновиться, так как длительный перерыв может обернуться высокими и значимыми объемами в конце апреля для выполнения месячного плана. В условиях приближающегося налогового периода, возобновление покупок не должно оказывать значимое давление на рубль.