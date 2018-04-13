Росту индекса Мосбиржи способствует восстановление котировок акций металлургов

Индекс Московской биржи прибавил 0,8% и завершил торги четверга на уровне 2 210 пунктов. Третий день подряд росту индекса Мосбиржи способствует восстановление котировок акций российских металлургических компаний, которые рухнули в понедельник вслед за расписками RUSAL.

Торговая неделя на азиатских биржах завершается разнонаправленным движением индексов. Акции китайских компаний снижаются на фоне публикации слабой макроэкономической статистки в Китае. Неожиданно для экономистов экспорт товаров из Китая в марте снизился на 2,7% г/г. На наш взгляд, данное снижение не связано с началом торговой войны США и причиной могли стать сезонные факторы.