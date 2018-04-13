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Рубль наверстывает упущенное


Рынки
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
В пятницу российская валюта продолжает коррекционный откат после масштабных распродаж в первой половине недели. Эмоции после введения новых санкций улеглись, а с геополитического фронта свежих новостей не поступает. Пользуясь временным затишьем, игроки выкупают подешевевший рубль, но действуют осторожно.

Валюта нашла время, чтобы обратить внимание на другие факторы, помимо внешней политики. Прежде всего, это бычьи настроения на рынке нефти. Благодаря беспокойству по поводу перебоев поставок на Ближнем Востоке, где добываются большие объемы энергоносителей, поддерживают котировки на максимумах конца 2014 года. Примечательно, что геополитический фактор стал оказывать более ощутимое воздействие на рынок нефти по мере того, как устраняются избыточные запасы.

Кроме того, рубль пользуется спросом на фоне активной продажи валютной выручки экспортерами перед началом налогового периода, который стартует на следующей неделе. Налоговые выплаты не спасут российскую валюту, если в предстоящие дни произойдет значительная эскалация напряженности вокруг Сирии, но при сохранении относительно стабильной обстановки способны внести свою лепту в восстановление рубля.

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение по Сирии, но история определенно не закончилась. Тем более что британский премьер Тереза Мэй подчеркнула важность того, чтобы применение химического оружия не осталось безнаказанным. Другие западные страны могут присоединиться к давлению на Москву, что в перспективе способно вызвать новые распродажи нашей валюты.

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