Сезон отчетности в США - ключ на старт!

Пока совершенно не массовые и осторожные, но все же покупки. Обороты на торгах чуть выросли, но все равно остаются на минимальных уровнях. Так что в любом случае говорить о сломе каких-либо настроений пока преждевременно. И даже если посмотреть на сам ход торгов, то станет понятно, что торговля ведется с оглядкой назад - а нет ли на горизонте чего-либо опасного?

Однако в любом случае плюс есть плюс, и это уже хорошо. Главный тренд вчерашнего дня - чуть более повышенный спрос в акциях тех компаний, которые просели за последние дни более всего. И даже динамика изменений в отраслевом срезе свидетельствует об этом же. Так, в последние дни явно не в фаворе у участников рынка были акции промышленных компаний, которые может быть и не падали слишком сильно (хотя, допустим, акции Boeing (BA, +3,09%) снизились накануне более чем на 2%), но уж точно не росли. И вот вчера они пустились вдогонку уходящему вдаль поезду фондового рынка. Акции промышленных компаний были вчера лучшими на рынке и выросли в среднем на 1,1%. А акции того же Boeing, а также Caterpillar (CAT, +2,28%) и Deer & Company (DE, +4,05%) значительно превзошли средние показатели. И даже акции несчастно - разнесчастного General Electric (GE, +1, 62%) умудрились завершить день очень даже неплохим ростом. И это при том, что в самом начале торгов они находились в красной зоне.

Очень здорово вчера также отторговались акции крупнейших авиаперевозчиков, которые перед этим 2 дня были худшими на рынке. Толчком к росту всех трех мейджоров - American Airlines (AAL, +2,58%), Delta Air Lines (DAL, +2,93%) и United Continental (UAL, +1,90%) - стала хорошая квартальная отчетность от Delta, вышедшая еще до начала торгов. Понятно, что именно акции DAL и выросли более всего.

В связи с начинающимся сезоном отчетности нельзя пройти мимо и повышенного спроса на акции крупнейших банков, который мы также наблюдали вчера в ходе торгов. В результате этого котировки их акций выросли от +1,48% по Wells Fargo (WFC) до +3,21% по банку Citigroup (C).

Ну, а главный герой вчерашнего дня - это акции британской софтверной компании Micro Focus (MFGP, +7,58%). После достаточно эпического провала ее котировок более чем на 50% в середине марта, акции, нащупав дно в районе $12, развернулись и пошли вверх. За последние 2 недели рост составил уже более 50%, а вчера в ходе торгов акции «выстрелили» еще почти на 14%. Однако на достигнутых уровнях пока удержаться не удалось, и день закрылся с приростом чуть менее 8%. Но все равно это был лучший результат вчерашнего дня.

Ожидания рынка 13 апреля

Главное событие сегодняшнего дня - это фактически официальный (хотя как такового официального старта нет!) старт нового сезона квартальной отчетности. Напомним, что до середины 2016 года отсчет нового сезона начинался с выхода отчетности компании Alcoa (AA). Однако после того как она в ноябре 2016 года провела spin-off и разделилась на 2 самостоятельные компании - Alcoa (AA) и Arconic (ARNC) - отчетность от этих компаний стала выходить позже и смысла начинать отсчет нового сезона именно от них уже никакого не имело. И поэтому в какой-то момент «флаг первенства» автоматически перешел к крупным банкам, которые тоже исторически отчитываются одними из первых.

И вот сегодня такой день настал. Еще до начала торгов выйдет отчетность от JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Как свидетельствуют итоги вчерашних торгов, инвесторы ждут от банков хороших результатов их деятельности в 1-м квартале 2018 года. Аналитики также очень оптимистично смотрят на развитие банковского сектора в целом. Основными составляющими роста банковского бизнеса аналитики видят снижение налогов, повышение процентных ставок и общего духа более устойчивого экономического роста. Именно это является основой для прибыли в банковской отрасли.

Если же говорить об общей обстановке, складывающейся с первой половине дня в пятницу 13 апреля, то ее можно признать совершенно нейтральной. Азиатские рынки закрыли последний рабочий день недели смешанной динамикой - Япония немного в плюсе, а Китай - в таком же минусе. Чуть получше идут дела на европейских рынках. Там большинство индексов в небольшом плюсе. Но и здесь есть исключения - британский FTSE 100 сегодня явно бастует и вверх идти не желает и поэтому торгуется хоть и вблизи нулевой отметки, но все же в красной зоне. А фьючерсы на основные американские индексы пока не могут определиться, где же им сегодня обосноваться - в зеленой или в красной зоне. И поэтому, наверное, фьючи на индексы Dow и S&P стоят в небольшом плюсе, а вот фьючерс на индекс NASDAQ - в чисто символическом минусе с потере 0,05% к вчерашнему закрытию.

И все же верится в лучшее, и участникам рынка сегодня вполне по силам продолжить спокойные покупки и потихонечку гнать индексы все выше и выше. Поэтому надеемся, что так оно и будет - квартальная отчетность от банков выйдет хорошей, индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета не «грохнется», а количество свободных вакансий от JOLTS сильно не снизится - и тогда вперед и вверх. И мы сможем завершить неделю небольшим ростом в пределах 0,5%. На большее пока рассчитывать не приходится, так как впереди 2 выходных, а на первый план сейчас вышла геополитическая обстановка, которая к сожалению не знает выходных. И посему «затариваться» акциями на выходные на всю катушку точно не следует.