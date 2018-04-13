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Производитель Jack Daniels может потерять $20 млн из-за санкций


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Госдума может запретить импорт алкогольной и табачной продукции из США. Эта мера может негативно отразиться на бизнесе компании Brown-Forman — производителя знаменитого виски Jack Daniels. На долю России у компании приходится порядка $30 млн ежегодной выручки.

Выручка в нашей стране недавно начала восстанавливаться, став одним из основных драйверов роста доходов в европейском сегменте по итогам последнего отчетного квартала, который закончился в январе 2018 года. Тогда продажи в целом в Европе увеличились на 15%, а в России — на 62%. Опережающий рост продаж в нашей стране обусловлен укреплением рубля. 

Однако компания продает не только виски Jack Daniels, но и водку Finlandia, которая производится не в США, поэтому эффект от санкций будет ограниченным. По нашим оценкам, из-за ответных санкций Brown-Forman может терять до $20 млн выручки ежегодно, что не окажет существенного влияния на ее бизнес. В целом за 2017 год компания заработала почти $3 млрд. 

Еще одной компанией, которой могут нанести вред новые российские санкции, является японская корпорация Suntory Holdings, владеющая производителем другого знаменитого американского виски — Jim Beam. Потери для выручки этой компании от возможных ограничений мы оцениваем до $7 млн ежегодно, что при общем доходе свыше $2 млрд некритично для бизнеса.

Таким образом, возможные санкции не будут чувствительными ни для отдельно взятых компаний, ни в целом для российского рынка. США не относятся к основным экспортерам алкоголя в Россию: ее доля в импорте составляет порядка 3%.

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