Значимые события следующей недели для частных инвесторов

Предстоящая неделя будет насыщена важными событиями. Пожалуй, самым важным днем недели будет среда, мы ожидаем значимых для рынка событий как в Новом, так и в Старом Свете. Не будем сильно интриговать: в среду, 18 апреля, например, в Канаде будет решаться вопрос о процентной ставке, но не только. В среду нам еще предоставится редкая возможность сравнить показатели инфляции в еврозоне и в покидающей ЕС Великобритании. Подробности мы расскажем далее, начав, как всегда, с предстоящего понедельника.

Понедельник

В понедельник, 16 апреля, в США будут опубликованы важные данные по розничным продажам за март. Рынок ожидает, что в марте по отношению к февралю розничные продажи выросли на 0,3% после февральского падения на 0,1%, а розничные продажи без учета автомобилей выросли также на 0,3% (в феврале рост показателя составлял 0,2%). Если опубликованные данные совпадут с ожиданиями рынка и, тем более, их превысят, это создаст стимулы для роста курса доллара к мировым валютам.

Вторник

Во вторник, 17 апреля, с утра Китай объявит миру о том, насколько вырос его ВВП за первый квартал 2018 года в годовом и квартальном исчислении. Консенсус аналитиков ожидает, что в годовом исчислении китайский ВВП за первый квартал вырос на 6,8%, как и в четвертом квартале 2017 года, а в квартальном – рост немного замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2017 года с 1,6% до 1,5%. Если данные окажутся лучше ожиданий, это может положительно повлиять на рост курса юаня к мировым валютам.

Также утром выйдут протоколы недавнего заседания Резервного банка Австралии по вопросу о процентной ставке. Из них можно будет узнать, как много директоров голосовали за повышение процентной ставки (напомним, что на последнем заседании Резервного банка Австралии процентная ставка осталась без изменений). Чем больше будет проголосовавших за повышение ставки, тем вероятнее в будущем ужесточение монетарной политики, что позитивно для австралийского доллара. Вероятный коридор значений пары AUD/USD: $0,77-0,78 за австралийскую валюту.

Ближе к середине дня Великобритания обнародует данные по уровню безработицы в феврале и средней заработной плате за февраль. Рынок ожидает снижения безработицы с 4,3% до 4,1% трудоспособного населения. Если данные совпадут с ожиданиями, это будет способствовать росту курса британского фунта стерлингов к доллару и евро. Вероятный коридор значений пары GBP/USD: $1,41-1,44 за фунт стерлингов, пары EUR/GBP: £0,85-0,87 за евро.

Среда

В среду, 18 апреля, заседает «Еврогруппа», так в ЕС называют встречи министров финансов стран еврозоны. Вероятно, по итогам заседания мы услышим некие оценки состояния и перспектив экономики еврозоны, что может воздействовать на курс евро к доллару в краткосрочном аспекте.

В 11:30 московского времени выйдут данные по инфляции потребительских цен в Великобритании за март. Рынок ожидает, что в марте инфляция в Великобритании выросла на 2,6% в годовом исчислении, хотя рост в феврале в годовом исчислении составлял 2,7%. Данные, если совпадут с ожиданиями или окажутся ниже ожиданий, могут негативно повлиять на курс британского фунта к доллару и евро, так как при медленных темпах роста инфляции рассчитывать на ужесточение денежно-кредитной политики придется не скоро.

И через полчаса после публикации данных по британской инфляции, в 12:30 по московскому времени Eurostat опубликует данные по инфляции потребительских цен в еврозоне за март. По темпам инфляции явный лидер Великобритания. Ведь рынок ожидает, что инфляция в еврозоне за март в годовом исчислении увеличилась только на 1,4%, что значительно меньше, чем даже ожидаемые британские 2,6%. Но если рост инфляции в еврозоне превысит ожидания рынка, это может положительно повлиять на курс евро к доллару. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD может составить $1,22-1,235 за евро.

В 17:00 по московскому времени произойдет очень важное событие недели. Банк Канады будет принимать решение по процентной ставке. Напомним, что в настоящее время процентная ставка в Канаде составляет 1,25%. Мы не ожидаем, что Банк Канады примет решение об изменении процентной ставки на этом заседании. Не ожидает этого и рынок. Динамика движения канадского доллара, скорее, будет зависеть от комментариев Банка Канады к решению по процентной ставке. Чем больше в них будет уверенности в том, что монетарную политику надо ужесточать, тем больше будет позитивных стимулов для роста курса канадского доллара. Вероятный коридор значений для пары USD/CAD может составить 1,25-1,26 канадских долларов за доллар США.

В 17:30 по московскому времени в США выйдут данные Министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 18 апреля. Рынок ожидает роста коммерческих запасов нефти за неделю на 2,49 млн баррелей. Несмотря на то, что неделей ранее коммерческие запасы нефти в США выросли, это не помешало цене на нефть Brent подняться до психологически важного уровня в $70 за баррель. Полагаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $70-72 за баррель.

Вечером в США выйдет регулярный обзор ФРС «Бежевая книга», в которой будет публиковаться обзор экономической ситуации в 12 штатах, где зарегистрированы входящие в ФРС резервные банки. Данные позволяют получить картину экономики США в региональном разрезе. Существенного влияния публикация «Бежевой книги» обычно на доллар не оказывает, но она позволяет сделать выводы о будущей динамике экономического роста в США.

Четверг

В четверг, 19 апреля, с утра выйдет статистика по безработице в Австралии за март. Рынок ожидает, что в марте безработица на «зеленом континенте» упала с 5,6% до 5,4% трудоспособного населения. Если статистика совпадет с ожиданиями рынка или их превысит, это окажет положительное воздействие на австралийскую валюту.

Днем выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за март. Рынок ожидает, что в месячном исчислении розничные продажи в марте выросли к февралю на 0,2%, хотя в феврале был рост на целых 0,8%. Чем выше окажутся данные по росту розничных продаж, тем больше шансов на продолжение роста фунта стерлингов к доллару и евро.

Вечером в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (на прошлой неделе число первичных заявок составило 233 тыс., повторных – 1,87 млн). Данные не всегда оказывают существенное влияние на курс доллара США, но позволяют делать выводы о состоянии рынка труда.

Пятница

В пятницу, 20 апреля, с утра выйдут данные по инфляции в Японии за март. Рынок ожидает, что в марте инфляция выросла на 1,8% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,5% за февраль. Инфляция в Японии, как видим, остается невысокой и ниже, чем в еврозоне и США. Вероятный коридор значений для пары USD/JPY: ¥107-108 за доллар США.

Днем выйдут данные по инфляции потребительских цен в Канаде за март. Рынок ожидает роста инфляции в марте в годовом исчислении на 2,3%. Если статистика превысит ожидания рынка, это будет способствовать росту канадского доллара к доллару США.

В пятницу в 20:00 московского времени в США, как обычно, выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Рост числа буровых установок в США может стать негативным сигналом для нефтяного рынка.

Также в пятницу откроется весенняя сессия руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая была назначена на 20-22 апреля в Вашингтоне. Новости с этой конференции могут оказать воздействие на курсы валют, если МВФ и Всемирный банк будут обнародовать прогнозы по экономическому росту во всем мире, отдельных регионах и странах.