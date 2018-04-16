Перспективы новых санкций оказывают влияние на рубль

Финансовый сектор несмотря на неплохие отчеты JPMorgan и Citigroup потерял в пятницу более 1,5%. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль опасаясь завышенных ожиданий от стартовавшего сезона отчетов компаний и геополитических рисков.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,68%, закрывшись на отметке $72,58 на фоне опубликованного доклада ОПЕК, согласно которому существовавший последние годы профицит запасов "черного золота" взял устойчивый тренд на снижение и на данный момент составляет порядка 43 миллиона баррелей против 400 миллионов баррелей двумя годами ранее. В свою очередь сильное падение производства нефти в Венесуэле и все еще сохраняющийся рост мировой экономики заставляет ведущие инвестиционные дома пересматривать свои прогнозы по ценам на нефть в сторону повышения, не забывая при этом разыгрывать тему с геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent все так же выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на "черное золото" может протестировать отметку $75.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2175,16 п., снизившись на 1,58%. На данный момент локальные поддержки находятся на отметках 2158 п. и 2140 п. Для возвращения к росту индикатору снова нужно преодолеть уровень 2200 пунктов.

В текущей ситуации поддержками во фьючерсе на индекс РТС выступают 109600 п. и 108000 п. Сопротивления расположены на 111500 п. и 113600 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии продемонстрировал нулевую динамику и закрылся на отметке 62,05 к американскому доллару.

Ожидания дальнейшей эскалации конфликта в Сирии и введение очередных санкций со стороны США в отношении ряда российских компаний привели к заметному ослаблению курса национальной валюты на прошлой неделе.

В настоящий момент рубль торгуется в диапазоне 61-65 по отношению к доллару США, что в перспективе может привести к движению от 2 до 4 рублей в направлении выхода из данного диапазона.

Ракетные удары, нанесенные западной коалицией в субботу по территории САР не привели к прямому вооруженному конфликту между странами НАТО и Россией, тем самым частично сняв риски дальнейшего снижения рубля и отечественных биржевых площадок. Однако по заявлениям постпреда США при ООН Никки Хейли, уже сегодня Министр финансов США Стивен Мнучин может объявить о новых санкциях, направленных на российские компании, которые по мнению Вашингтона задействованы в поставках Асаду оборудования и технологий для производства химического оружия.