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Ракетный удар по Сирии и новые санкции негативно скажутся на рубле


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 13 апреля, торги по рублю завершились в небольшом минусе. Курс американского доллара повысился на 0,10%, до 62,05 руб., курс евро – на 0,17%, до 76,55 руб. В начале торгов пара доллар/рубль снижалась до 61,17 руб., а пара евро/рубль – до 75,40 руб. Российская валюта подорожала на фоне повышения нефтяных котировок и снижения геополитической напряженности вокруг Сирии.

Обновив сессионные максимумы, курс рубля развернулся вниз. Опасения инвесторов были ненапрасными. Когда все мировые биржи закрылись, ночью в субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили 103 ракеты по гражданским и военным объектам. 

В понедельник, 16 апреля, торги открылись снижением по нефти. Баррель Brent подешевел на 0,84%, до $71,82. По рублевым парам ожидаю открытия с гэпами на 2% и больше. По открытию станет ясно, будут иностранные валюты обновлять свои максимумы от 11 апреля или нет. Дело в том, что ПВО Сирии отразили 70% запущенных ракет. Пострадали три человека. Российские базы не были задеты. 

С одной стороны, инвесторы могут вяло отреагировать на ракетной удар. Мол, подождём, как будут развиваться события. С другой стороны, Москва намерена ввести собственные ограничения на торговых партнеров. США готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада и обещали их обнародовать в понедельник. 

Риски усиления геополитической напряженности сохраняются. Ничего хорошего в ближайшее время рубль не ожидает. США и Британия находятся на своей волне. Только они понимают, что происходит в мире и как нужно действовать в обход международного права. 

По паре доллар/рубль жду роста до 65 руб. в течение двух дней. При текущей ситуации ключевая цель по курсу доллара находится на уровне 66,50 руб., по курсу евро – на отметке 85,50 руб. Сегодня по курсу евро жду укрепления до 79,40 руб.

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