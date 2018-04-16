Ракетный удар по Сирии и новые санкции негативно скажутся на рубле

Обновив сессионные максимумы, курс рубля развернулся вниз. Опасения инвесторов были ненапрасными. Когда все мировые биржи закрылись, ночью в субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили 103 ракеты по гражданским и военным объектам.

В понедельник, 16 апреля, торги открылись снижением по нефти. Баррель Brent подешевел на 0,84%, до $71,82. По рублевым парам ожидаю открытия с гэпами на 2% и больше. По открытию станет ясно, будут иностранные валюты обновлять свои максимумы от 11 апреля или нет. Дело в том, что ПВО Сирии отразили 70% запущенных ракет. Пострадали три человека. Российские базы не были задеты.

С одной стороны, инвесторы могут вяло отреагировать на ракетной удар. Мол, подождём, как будут развиваться события. С другой стороны, Москва намерена ввести собственные ограничения на торговых партнеров. США готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада и обещали их обнародовать в понедельник.

Риски усиления геополитической напряженности сохраняются. Ничего хорошего в ближайшее время рубль не ожидает. США и Британия находятся на своей волне. Только они понимают, что происходит в мире и как нужно действовать в обход международного права.

По паре доллар/рубль жду роста до 65 руб. в течение двух дней. При текущей ситуации ключевая цель по курсу доллара находится на уровне 66,50 руб., по курсу евро – на отметке 85,50 руб. Сегодня по курсу евро жду укрепления до 79,40 руб.