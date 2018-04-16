Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 21.9%, Липецкэнергосбыта (LPSB) – на 17.8%. Тем временем Челябинский цинк (CHZN) подешевел на 7.8%, ОВК (UWGN) – на 7.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, на азиатских фондовых площадках преобладает коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием геополитического фактора. Как сообщается, в ночь с пятницы на субботу коалиция США, Великобритании и Франции нанесла ракетные удары по объектам, имеющим отношение к сирийской химической программе. Кроме того, США рассматривают возможность расширения санкций в отношении компаний РФ, связанных с поставками в Сирию – представитель США в ООН заявил, что новые санкции могут быть объявлены в понедельник. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение ослабления рубля из-за негативного влияния геополитических рисков.