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В начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу по индексу РТС вновь наметилась коррекция вниз – угроза эскалации конфликта в Сирии оказалась более весомым аргументом для инвесторов, чем фундаментальная недооцененность российских бумаг. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 3.5%, Роснефть (ROSN) – на 3.0%, Северсталь (CHMF) – на 2.5%, Газпром (GAZP) – на 2.3%, Башнефть (BANE) – на 2.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 21.9%, Липецкэнергосбыта (LPSB) – на 17.8%. Тем временем Челябинский цинк (CHZN) подешевел на 7.8%, ОВК (UWGN) – на 7.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, на азиатских фондовых площадках преобладает коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием геополитического фактора. Как сообщается, в ночь с пятницы на субботу коалиция США, Великобритании и Франции нанесла ракетные удары по объектам, имеющим отношение к сирийской  химической программе. Кроме того, США рассматривают возможность расширения санкций в отношении компаний РФ, связанных с поставками в Сирию – представитель США в ООН заявил, что новые санкции могут быть объявлены в понедельник. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение ослабления рубля из-за негативного влияния геополитических рисков.

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