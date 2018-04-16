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Мнения аналитиков

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Неблагоприятный внешнеполитический фон пока имеет тенденцию к осложнению


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением до 1%, вблизи отметки 2155 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2150, 2130 п. В качестве сильных сопротивлений вновь выступят отметки 2180, 2200 п.

После негативного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать возможных новостей по поводу введения взаимных экономических ограничений между РФ и США.

Во второй половине дня участники российских торгов вновь заострят свое внимание на внешнеполитических событиях. Традиционно значимым фактором для локального рынка останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,58%) и РТС (-1,83%) завершили торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на то, что состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное, на локальном рынке акций возобладал негатив. Многие участники торгов предпочли сократить свои «длинные» позиции перед выходными днями в условиях сохраняющихся геополитических рисков. Такая осторожность оказалась вполне своевременной. В ночь на субботу стало известно о том, что отложенный на неопределенное время ракетный удар по Сирии со стороны США все же состоялся. Указанное событие пока не привело к фатальной эскалации военного противостояния вокруг Сирийской Арабской Республики, союзником которой является Россия. Тем не менее, продолжающееся развитие указанного сюжета явно не является позитивом для отечественного фондового рынка.

Дополнительным стимулом для пессимизма участников локальных торгов выступили ожидания введения ответных санкций в отношении США со стороны России. Соответствующий законопроект будет обсуждаться в государственной думе сегодня, 16 апреля. Ответные ограничительные меры могут нанести ущерб ощутимый ряду российских экспортеров.

Между тем, в начале текущей недели США планируют объявить об ужесточении экономических санкциях в отношении РФ. Таким образом, неблагоприятный внешнеполитический фон пока имеет тенденцию лишь к осложнению.

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