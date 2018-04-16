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Мнения аналитиков

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Лучшей стратегией сегодня будет спекулятивная


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Торги на российских финансовых площадках сегодня опять будут нервными и высоковолатильными.

Штаты и их союзники провели в минувшие выходные ракетную атаку на Сирию, но важные сирийские объекты серьезно не пострадали. Складывается впечатление, что и сам обстрел был проведен «для галочки»: при желании западные союзники могли бы нанести инфраструктуре Сирии гораздо большие повреждения. Новой атаки пока не ожидается и это положительный факт.

Возможно, что на снижение опасений разрастания военного конфликта полупроцентным падением уже отреагировала нефть. Но «черное золото» пытается нарисовать восходящий канал, в верхнюю границу которого и уткнулась нефть. Поэтому вполне, возможно, что сейчас трейдеры отыгрывают технические факторы и фиксируют прибыль после бурного роста на предыдущей неделе.

США также грозятся объявить сегодня о новых санкциях, которые затронут российские компании, поставлявшие в Сирию технологии, «способствовавшие производству химического оружия». Но опять-таки эти меры не должны затронуть публичные компании, хотя их можно рассматривать и как продолжение санкционной воны и готовность Штатов к более решительным ограничениям.

На рынке forex российская валюта теряет сейчас к «американцу» больше рубля. Это хотя и негативный сигнал, но в отсутствие торгов валютной секции Московской биржи эти котировки являются не очень индикативными и могут сильно измениться в любую минуту.

Прогнозы на сегодняшние торги делать очень сложно. Вполне вероятно, что торги откроются в небольшом минусе, но затем покупатели вернутся на рынок. Многое будет зависеть от настроения нерезидентов и лучшим индикатором этого будет динамика акций Сбербанка.

Некоторый оптимизм в отношении рубля вызывает ожидание Антона Силуанова возврата курса в диапазон 58-60 руб за доллар. Не исключено, что этим высказыванием он дает намек, что монетарные власти пока такой курс устраивает и они предпримут меры для недопущения падения рубля.

В условиях сильной неопределенности и действия противоречивых факторов лучшей торговой стратегией на сегодня будет присоединение к движению рынка с выставлением очень коротких стопов. С формированием среднесрочных позиций стоит подождать, если они не касаются покупки дивидендных бумаг.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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