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Основными темами на рынках остаются геополитика и торговые войны


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Инициативы Китая по снижению тарифов и либерализации рынка финансовых услуг остались незамеченными администрацией США, поэтому данное направление торговых споров может вновь оказаться актуальным. Обвинения в химической атаке всё же привели к тому, что коалиция США, Великобритании и Франции нанесла удар по Сирии, хотя инспекторы ОЗХО лишь готовились приступить к расследованию инцидента.

В таких условиях макроэкономическая статистика отходит на второй план, а главным поставщиком движений на рынке становится новостной поток. Впрочем, если по поводу новостей что-либо прогнозировать сложно, то хотя бы будем вооружаться знанием о том, что ждать из макроэкономической сферы. Впрочем, в ближайшие недели также будет актуален период корпоративной отчётности. Пока его старт оказался вполне позитивным.

Ракетная атака США и союзников по Сирии пока оказалась разовым мероприятием. Поэтому на рынке нефти наступило успокоение и на первый план вышли иные события. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за прошедшую неделю американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 7 единиц до 815 штук. Соответственно, на рынок может вернуться идея беспокойства по поводу постоянно растущей добычи в США. Золото довольно вяло реагировало на геополитику. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 859,99 тонн до 865,89 тонн.

Прошлую неделю российский рынок боролся с негативным влиянием геополитики. Ситуация вокруг Сирии, дело Скрипалей и достаточно агрессивная риторика Вашингтона и Лондона оказывали давление на отечественные активы. Впрочем, после провального понедельника фондовые индексы начали восстанавливать свои позиции. Рубль также вздохнул с облегчением, когда Минфин США выступил против ограничений на операции с российским госдолгом. В начале новой недели влияние геополитики также будет достаточно сильным, но также можно говорить, что удар США и союзников по Сирии оказался достаточно ограниченным. Более того, они старательно избегали возможности контакта с ВС РФ. Соответственно, рынки могут констатировать тот факт, что никто в мире не готов к более жёстким сценариям. Кроме негатива у рубля также появится поддержка в виде налогового периода. Предполагается, что российские компании заплатят до 1,7 трлн налогов. Если сирийская проблема не приобретёт новой остроты, то даже можно предположить, что неделя для отечественных активов может оказаться положительной. Даже очередные ограничения США против поставщиков химического оборудования в Сирию могут быть проигнорированы местными участниками торгов.

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