Временное улучшение отношений с РФ успокоит рынки

На этом фоне рубль ослабнет к доллару, но получит временную поддержку от уплаты страховых взносов, высоких цен на нефть, и желания иностранных инвесторов поучаствовать в спекулятивных покупках на фондовом рынке. Российский рынок получил приток иностранной ликвидности до $217 млн за прошлую неделю. При этом западные инвесторы сократили чистую длинную позицию по рублю на 18% до 15383 контрактов по последним данным CFTC, что пока не является существенным результатом.

Мы не исключаем, что на фоне снижения народного рейтинга одобрения деятельности власти США и Великобритании, эти страны могут пойти на временное улучшение отношений с РФ. Такой ход событий успокоит рынки от чрезмерной волатильности.